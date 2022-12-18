Удар по Аргентине прямо перед финалом ЧМ! Драма на разминке

Накануне финала ЧМ-2022 эксперты и болельщики обсуждали кадровые проблемы сборной Франции. А непосредственно перед матчем ощутимую потерю понесла команда Аргентины. Уже после заполнения стартового протокола Лионель Скалони экстренно заменил в нём Маркоса Акунью на Николаса Тальяфико.

Причина внеплановой замены прозаична — повреждение на предыгровой разминке. Видимо, во время разогрева Акунья почувствовал дискомфорт и сообщил о нём тренеру. Для «альбиселесте» это серьёзная неприятность. Левый защитник/полузащитник «Севильи» — основная фигура в тактической системе Скалони. Все четыре своих матча на Кубке мира — по паре в группе и плей-офф — Акунья начинал в стартовом составе. В четвертьфинале он заработал пенальти для своего капитана Месси. Можно также напомнить, что предыдущий «золотой» финал Аргентины — на Кубке Америки — 2021 против бразильцев — Маркос отработал от начала до конца. И его команда выиграла — 1:0.