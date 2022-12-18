Месси стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира.
35-летний футболист вышел в стартовом составе команды на финал ЧМ-2022 с Францией. Этот матч стал для Месси 26-м на чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Ранее рекорд по играм на ЧМ принадлежал бывшему защитнику сборной Германии Лотару Маттеусу (25 матчей).