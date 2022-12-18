Разница с Россией очевидна. Фиаско организаторов с церемонией закрытия ЧМ-2022

Во время матча открытия чемпионата мира очень не хотелось проводить параллели с Россией по одной простой причине: мы не можем быть объективны, потому что турнир проходил в нашей стране, из-за чего многие вещи казались априори позитивными. Но не получилось — важнейший матч для Катара заканчивался при пустых трибунах: местные начали уходить в середине второго тайма, когда их сборная уже летела Эквадору.

И вот финал. И вот снова большая разница с тем, что было в «Лужниках». Церемония закрытия на «Лусаиле» началась при полупустых трибунах.

При этом в то же время в «Лужниках» было вот так.

Может, дело в огромных толпах в метро? Из центра города уехать было невероятно сложно — пришлось пропустить четыре поезда, а в пятый буквально быть занесенными в вагон вместе с наплывом толпы.

А потом ещё примерно полчаса из него выходить.

Или дело в том, что фанатские шаттлы останавливаются в сорока минутах ходьбы от стадиона, а люди просто не закладывают нужное количество времени?



Может, конечно, в том, что болельщикам в принципе не очень интересна церемония закрытия — с трибуны всё равно ничего непонятно. Но даже после неё на трибунах оставалось немало проплешин.

Народ продолжал заходить вплоть до церемонии, которая проводится перед стартовым свистком. Но, к счастью, к стартовому свистку свободных мест на финале оказалось минимум.