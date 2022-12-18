Финал чемпионата мира посетили 88 966 зрителей
ДОХА, 18 дек — РИА Новости. Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции посетили 88 966 зрителей.
ДОХА, 18 дек — РИА Новости. Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции посетили 88 966 зрителей.
Финал проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в воскресенье. После основного времени счет ничейный — 2:2. У аргентинцев отличились Лионель Месси (23-я минута, с пенальти) и Анхель Ди Мария (36). В составе французов дублем отметился Килиан Мбаппе (80 — с пенальти; 81). Встреча перешла в дополнительное время.
Ранее в воскресенье оргкомитет турнира сообщил, что Катар принял за время чемпионата более 1,4 миллиона гостей из разных уголков мира. Общее число болельщиков, которые посетили матчи на стадионах, составило около 3,4 миллиона, то есть в среднем число болельщиков на каждом матче превышало 53 тысячи человек. Посещаемость матчей превысила 96% от максимально возможного показателя заполняемости стадионов.
Матчи чемпионата мира 2018 года в России посетили 3,03 миллиона человек.