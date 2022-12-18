Финал чемпионата мира посетили 88 966 зрителей

Финал проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в воскресенье. После основного времени счет ничейный — 2:2. У аргентинцев отличились Лионель Месси (23-я минута, с пенальти) и Анхель Ди Мария (36). В составе французов дублем отметился Килиан Мбаппе (80 — с пенальти; 81). Встреча перешла в дополнительное время.

Ранее в воскресенье оргкомитет турнира сообщил, что Катар принял за время чемпионата более 1,4 миллиона гостей из разных уголков мира. Общее число болельщиков, которые посетили матчи на стадионах, составило около 3,4 миллиона, то есть в среднем число болельщиков на каждом матче превышало 53 тысячи человек. Посещаемость матчей превысила 96% от максимально возможного показателя заполняемости стадионов.