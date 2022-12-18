Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18:00ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
20:59 (мск), источник: ТАСС

Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу

ЛУСАИЛ /Катар/, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре и в третий раз завоевала трофей. Встреча прошла в воскресенье на Национальном стадионе в Лусаиле.

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26
фотографий

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси (23-я минута, с пенальти, 108-я) и Анхель Ди Мария (36). У французов хет-трик оформил Килиан Мбаппе (80, с пенальти, 81, 118, с пенальти). Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Аргентины.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. Французы становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах. Рекордсменом по количеству титулов является сборная Бразилии (пять раз), по четыре раза турнир выигрывали итальянцы и немцы, дважды чемпионами становились уругвайцы, по разу — англичане и испанцы.

В матче за третье место в субботу сборная Хорватии со счетом 2:1 обыграла команду Марокко. Сборная Аргентины стала второй командой после испанцев (2010), сумевшей выиграть чемпионат мира, проиграв стартовый матч. Аргентинцы в первом матче группового этапа со счетом 1:2 проиграли команде Саудовской Аравии, после чего обыграли мексиканцев (2:0) и поляков (2:0). В ⅛ финала сборная Аргентины оказалась сильнее австралийцев (2:1), в четвертьфинале обыграла нидерландцев (2:2, 4:3 — по пенальти), а в полуфинале — хорватов (3:0).

Сборная Франции на групповом этапе одержала победы над австралийцами (4:1) и датчанами (2:1) и уступила команде Туниса (0:1). В ⅛ финала французы обыграли поляков (3:1), в четвертьфинале оказались сильнее англичан (2:1), а в полуфинале — марокканцев (2:0).

Французская команда под руководством Дидье Дешама во второй раз подряд сыграла в финале чемпионата мира. В 2018 году на стадионе «Лужники» французы обыграли хорватов (4:2). В состав сборной Франции на чемпионат мира в Катаре входили 11 победителей того турнира.

Мбаппе забил четыре мяча в финальных матчах чемпионатов мира и по этому показателю вышел на первое место, опередив англичанина Джеффа Хёрста, француза Зинедина Зидана, бразильцев Ваву и Пеле (по три). Мбаппе стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, который смог забить три мяча в финальной встрече, ранее это удавалось только Хёрсту в решающем матче мирового первенства 1966 года против команды ФРГ (4:2 в дополнительное время).

Рекорды Месси

Благодаря победе в финале чемпионата мира Месси догнал по количеству титулов на мировых первенствах своего соотечественника Диего Марадону, который был признан лучшим игроком турнира в 1986 году. Месси забил на турнире в Катаре семь мячей и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступив Мбаппе (восемь голов). Капитан аргентинской сборной провел 26-й матч на чемпионатах мира, побив рекорд немца Лотара Маттеуса (25 встреч). Аргентинец также стал первым игроком в истории турнира, который забил во всех матчах плей-офф на одном чемпионате мира.

Месси — четвертый игрок в истории, забивший в шести матчах на одном мировом первенстве, после француза Жюста Фонтена (1958), итальянца Сальваторе Скилаччи (1990) и бразильца Роналдо (2002). На 23-й минуте матча аргентинец стал рекордсменом турнира по количеству игровых минут на чемпионате мира (2 216 минут), побив рекорд итальянца Паоло Мальдини.

По ходу турнира Месси по количеству голов на чемпионатах мира сравнялся с Марадоной, который забил восемь мячей. После гола в полуфинальном матче он обошел Габриэля Батистуту (10 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории аргентинской сборной на мировых первенствах. Благодаря голам в финале Месси обошел по числу голов на чемпионатах мира бразильца Пеле (12) и догнал француза Жюста Фонтена (13). Впереди идут только немец Мирослав Клозе (16 мячей), бразилец Роналдо (15) и немец Герд Мюллер (14).

44-летний тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был самым молодым специалистом на чемпионате мира в Катаре. В качестве игрока он провел за сборную Аргентины семь матчей, один из которых — на мировом первенстве 2006 года. Тот чемпионат мира стал первым в карьере Месси, аргентинцы в четвертьфинале проиграли команде германии (1:1, 2:4 — по пенальти).

Чемпионат мира в Катаре стал последним, в котором принимали участие 32 сборные. Турнир 2026 года в США, Мексике и Канаде пройдет с участием 48 команд. Формат группового этапа соревнований определится позднее. 32 сборные выступали в финальной стадии чемпионатов мира с 1998 года.

Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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