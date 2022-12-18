Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу

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Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси (23-я минута, с пенальти, 108-я) и Анхель Ди Мария (36). У французов хет-трик оформил Килиан Мбаппе (80, с пенальти, 81, 118, с пенальти). Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Аргентины.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. Французы становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах. Рекордсменом по количеству титулов является сборная Бразилии (пять раз), по четыре раза турнир выигрывали итальянцы и немцы, дважды чемпионами становились уругвайцы, по разу — англичане и испанцы.

В матче за третье место в субботу сборная Хорватии со счетом 2:1 обыграла команду Марокко. Сборная Аргентины стала второй командой после испанцев (2010), сумевшей выиграть чемпионат мира, проиграв стартовый матч. Аргентинцы в первом матче группового этапа со счетом 1:2 проиграли команде Саудовской Аравии, после чего обыграли мексиканцев (2:0) и поляков (2:0). В ⅛ финала сборная Аргентины оказалась сильнее австралийцев (2:1), в четвертьфинале обыграла нидерландцев (2:2, 4:3 — по пенальти), а в полуфинале — хорватов (3:0).

Сборная Франции на групповом этапе одержала победы над австралийцами (4:1) и датчанами (2:1) и уступила команде Туниса (0:1). В ⅛ финала французы обыграли поляков (3:1), в четвертьфинале оказались сильнее англичан (2:1), а в полуфинале — марокканцев (2:0).

Французская команда под руководством Дидье Дешама во второй раз подряд сыграла в финале чемпионата мира. В 2018 году на стадионе «Лужники» французы обыграли хорватов (4:2). В состав сборной Франции на чемпионат мира в Катаре входили 11 победителей того турнира.

Мбаппе забил четыре мяча в финальных матчах чемпионатов мира и по этому показателю вышел на первое место, опередив англичанина Джеффа Хёрста, француза Зинедина Зидана, бразильцев Ваву и Пеле (по три). Мбаппе стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, который смог забить три мяча в финальной встрече, ранее это удавалось только Хёрсту в решающем матче мирового первенства 1966 года против команды ФРГ (4:2 в дополнительное время).

Рекорды Месси

Благодаря победе в финале чемпионата мира Месси догнал по количеству титулов на мировых первенствах своего соотечественника Диего Марадону, который был признан лучшим игроком турнира в 1986 году. Месси забил на турнире в Катаре семь мячей и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступив Мбаппе (восемь голов). Капитан аргентинской сборной провел 26-й матч на чемпионатах мира, побив рекорд немца Лотара Маттеуса (25 встреч). Аргентинец также стал первым игроком в истории турнира, который забил во всех матчах плей-офф на одном чемпионате мира.

Месси — четвертый игрок в истории, забивший в шести матчах на одном мировом первенстве, после француза Жюста Фонтена (1958), итальянца Сальваторе Скилаччи (1990) и бразильца Роналдо (2002). На 23-й минуте матча аргентинец стал рекордсменом турнира по количеству игровых минут на чемпионате мира (2 216 минут), побив рекорд итальянца Паоло Мальдини.

По ходу турнира Месси по количеству голов на чемпионатах мира сравнялся с Марадоной, который забил восемь мячей. После гола в полуфинальном матче он обошел Габриэля Батистуту (10 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории аргентинской сборной на мировых первенствах. Благодаря голам в финале Месси обошел по числу голов на чемпионатах мира бразильца Пеле (12) и догнал француза Жюста Фонтена (13). Впереди идут только немец Мирослав Клозе (16 мячей), бразилец Роналдо (15) и немец Герд Мюллер (14).

44-летний тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был самым молодым специалистом на чемпионате мира в Катаре. В качестве игрока он провел за сборную Аргентины семь матчей, один из которых — на мировом первенстве 2006 года. Тот чемпионат мира стал первым в карьере Месси, аргентинцы в четвертьфинале проиграли команде германии (1:1, 2:4 — по пенальти).