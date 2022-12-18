На ЧМ-2022 было забито 172 гола — это новый рекорд мировых первенств

Отмечается, что на чемпионатах мира 1998 и 2014 годов было забито по 171-му голу.

Чемпионом мира 2022 года стала сборная Аргентины. Аргентинцы на групповом этапе обошли команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В ⅛ финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию — 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов — «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию — 3:0. В финале аргентинцы в серии пенальти оказались сильнее сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти).