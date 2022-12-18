Месси побил рекорд Маттеуса и обогнал Пеле по голам

Финальный матч против Франции стал для Лионеля Месси 26-м на чемпионатах мира. Капитан сборной Аргентины, который дебютировал на главном футбольном турнире 16 лет назад в Германии, вышел на первое место в историческом списке гвардейцев, обогнав немца Лотара Маттеуса. Другое достижение установил оппонент Лео по финалу Уго Льорис, ставший первым вратарем, который добрался до отметки в 20 матчей на ЧМ. Предыдущий рекорд в конце группового турнира установил Мануэль Нойер.

Реализовав пенальти в первом тайме финального матча, Месси сравнялся в снайперском рейтинге чемпионатов мира с великим бразильцем Пеле, а в добавленное время достал главного снайпера ЧМ-1958 Жюста Фонтэна. Чаще Лео на главных крупнейших футбольных турнирах отличалось только три человека -Герд Мюллер, Роналдо и опережающий аргентинца на три мяча Мирослав Клозе. Главный оппонент Месси в финале Кильян Мбаппе тоже открыл второй десяток голов, повторив результат Короля футбола.

Четыре из шести голов на катарских полях Месси забил с 11-метровой отметки. В группе форвард наказал за фол Саудовскую Аравию, а в плей-офф — Нидерланды, Хорватию и Францию. Лионель стал третьим игроком, забившим на одном чемпионате четыре пенальти. Ранее таким образом отличались португалец Эйсебио и голландец Роб Ренсенбринк. Вполне мог форвард «ПСЖ» установить вечный рекорд, но в третьем туре с его ударом справился поляк Войчех Щенсны.