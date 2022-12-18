Бывший футболист «Зенита» поделился эмоциями от победы на чемпионате мира
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывший футболист петербургского «Зенита» Леандро Паредес не мог вообразить даже в лучшем сне, что сможет стать чемпионом мира по футболу.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывший футболист петербургского «Зенита» Леандро Паредес не мог вообразить даже в лучшем сне, что сможет стать чемпионом мира по футболу.
Сборная Аргентины в воскресенье обыграла в финале чемпионата мира в Катаре по пенальти команду Франции со счетом 4:2 (после основного времени — 2:2, после дополнительного времени — 3:3).
«У меня нет слов. Я даже не думал об этом в своем лучшем сне. Мы можем наслаждаться победой. Я думаю о своей семье, жене, родителях, тех, кто на небесах, тех, кто сопровождал нас на протяжении всего цикла», — приводятся слова Паредеса на странице сборной Аргентины в Twitter.
Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год, сейчас он играет за туринский «Ювентус».