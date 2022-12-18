Бывший футболист «Зенита» поделился эмоциями от победы на чемпионате мира

Сборная Аргентины в воскресенье обыграла в финале чемпионата мира в Катаре по пенальти команду Франции со счетом 4:2 (после основного времени — 2:2, после дополнительного времени — 3:3).

«У меня нет слов. Я даже не думал об этом в своем лучшем сне. Мы можем наслаждаться победой. Я думаю о своей семье, жене, родителях, тех, кто на небесах, тех, кто сопровождал нас на протяжении всего цикла», — приводятся слова Паредеса на странице сборной Аргентины в Twitter.