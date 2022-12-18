Скалони: Эта команда заставляет меня гордиться собой. Это ее победа
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги финала ЧМ-2022.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги финала ЧМ-2022.
«Я горд. Эмоций осталось не так много, как в другие дни, но сегодня я чувствую облегчение. Эта команда заставляет меня гордиться собой. Это ее победа. Я призвать людей наслаждаться этим моментом, потому что он войдет в историю», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды.
Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) в финальном матче чемпионата мира в Катаре и в третий раз завоевала трофей.