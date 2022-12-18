Скалони: Эта команда заставляет меня гордиться собой. Это ее победа

«Я горд. Эмоций осталось не так много, как в другие дни, но сегодня я чувствую облегчение. Эта команда заставляет меня гордиться собой. Это ее победа. Я призвать людей наслаждаться этим моментом, потому что он войдет в историю», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды.