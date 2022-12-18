Путин поздравил президента Аргентины с победой его страны на ЧМ-2022

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины [Альберто] Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — сообщил представитель Кремля.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции и в третий раз завоевала трофей. Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси (23-я минута, с пенальти, 108-я минута) и Анхель Ди Мария (36-я минута). У французов хет-трик оформил Килиан Мбаппе (80-я минута, с пенальти, 81-я минута, 118-я минута, с пенальти). Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Аргентины.