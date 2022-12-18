Месси сделал первое заявление после победы на чемпионате мира

В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира. В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли французов (3:3; 4:2 по пенальти). 35-летний Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира, который он выиграл впервые.

«Это безумие, что это произошло таким образом. Мне этого очень хотелось. Я знал, что бог даст мне это. Я чувствовал, что будет так. Сейчас время для радости. Мы привыкли к тому, что нас бьют, поэтому знаем, как преодолевать трудности. Быть на вершине — это нечто. Уникальное, невероятное удовольствие», — приводит слова Месси пресс-служба национальной команды в Twitter.