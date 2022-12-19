«Золотые» руки Аргентины! Главный герой чемпионов мира после Месси

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Золотые» руки Аргентины! Главный герой чемпионов мира после Месси

Без Эмилиано у Лео не было бы Кубка мира.

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26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Кажется, во всём мире, кроме двух европейских стран — Франции и Португалии, в воскресенье массово желали победы Аргентине. Точнее, даже не так — Месси и Аргентине. Кубок мира должен был стать последним недостающим пазлом в картине величия гения из Росарио. Сейчас или уже никогда: Лео сразу предупредил, что этот ЧМ — финишный для него. На 40-м году такой поход уже выглядел бы авантюрой. Оттого и болели за него на всех населённых людьми континентах. И дождались-таки хэппи-энда. Месси — чемпион мира! Теперь можно спокойно уходить на покой — круче уже точно ничего не будет. В лучшем случае — повторение, да и то не факт.

Но всего этого всемирного умиления сейчас могло и не быть, если бы не другой человек. Когда Рандаль Коло Муани на третьей (!) компенсированной минуте дополнительного времени с убойной позиции расстреливал ворота, должно быть, вся Аргентина побывала в предынфарктном состоянии. И вывел её из него Эмилиано Мартинес. Своим фантастическим сейвом он оставил Месси и всей команде шанс на вожделенный трофей. А после — убил французов в серии пенальти.

Три (!!!) подряд пропущенных от Мбаппе 11-метровых — по одному в основное время, экстра-тайме и послематчевой перестрелке — не деморализовали аргентинского вратаря. Наоборот, только разозлили. Эмилиано отыгрался на менее стрессоустойчивых партнёрах Мбаппе. Ну да, провоцировал, но в такой момент, уж извините, не до любезностей и расшаркиваний. Задачей кипера было морально подавить противника, вынудить ошибиться, и он с нею справился блистательно! Предупреждение? Плевать! Главное, что Коман пробил туда, куда Мартинесу и нужно было. Да и Тчуамени, в общем-то, тоже. Тот просто не попал в створ. Возможно, нервы. Ровно этого и добивался аргентинский кипер.

Источник: Reuters

Флеш-интервью прямо на поле Мартинес давал охрипшим от двухчасового ора голосом, едва сдерживая слёзы. Кто знает, о чём думал в эти минуты сильный физически и ментально 30-летний мужик. Возможно, прокручивал в голове карьеру, которая имела все шансы так и остаться посредственной, но неправдоподобно круто изменилась за какие-то год-полтора. История Эмилиано не менее, а в чём-то даже более вдохновляющая, чем у Месси. Ведь Лео с юности был победителем, а Дибу — так его называют друзья — лузером, «баночником» в глазах окружающих. И вдруг стал героем целой страны. Круто же?!

Он очень долго шёл к успеху — и всё больше обходными путями. За восемь лет в английском «Арсенале» у Эмилиано 15 матчей и целых шесть аренд! Человека, на которого всерьёз рассчитывают, не отправляют с глаз долой при первом удобном случае.

Со сборной было всё ещё печальнее. Мартинес ещё в 2011 году, при тренере Батисте, присел на скамейку «альбиселесте». Но лишь через 10 лет (!) впервые сыграл за неё. И началось!

Источник: Reuters

Эмилиано можно назвать человеком Скалони. В лучшем смысле этого слова, без какой-либо отрицательной коннотации. Лионель взял Мартинеса в сборную — и тот не подвёл. Сообща они — Скалони, Месси, Мартинес и вся остальная банда в лазурно-белом — доставили в Аргентину первый «взрослый» трофей за 28 лет! Олимпиада — это всё же немного другое.

Копа Америка — 2021 тоже началась для Дибу с пенальти. Удар Видаля с «точки» он отбил, но Варгас дослал мяч в сетку. После этого Мартинес сделал три подряд «сухаря», а в полуфинальной серии с Колумбией вытащил столько же пенальти! Нолик «дома» в решающем матче с Бразилией на «Маракане» — это тоже в значительной степени его заслуга. Месси просто сформулировал тогда причину исторического успеха: «У нас есть Дибу, и он феноменален».

Победа Аргентины над Нидерландами на ЧМ-2022 — тоже его «золотых» рук дело. Двумя подряд сейвами в серии Мартинес проложил команде дорогу в полуфинал. И вот теперь это.

Источник: Reuters



Судьба щедро возвращает Эмилиано долги. Значит, заслужил.

Автор: Олег Лысенко

Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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3
Югославия
Югославия
3
США
США
1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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