Идеальное прощание Ди Марии. Гений финалов рыдал в 2014-м, а за последние полтора года принес Аргентине три трофея

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Два укола

Сколько сказано и написано о том, как Лионель Месси ждал свой первый титул со сборной. Про Кубок мира, взгляд на который он бросил после финала-2014. Тогда — восемь лет назад — Аргентине не хватило одного шага. Или одного игрока. Хотя Анхель Ди Мария рвался на поле, несмотря на травму, и был готов плюнуть на запрет со стороны «Реала». Он даже не стал читать письмо из клуба, заявив врачу сборной: «Здесь решаю только я».

Однако Анхель был честен перед собой и перед покойным ныне тренером бело-голубых Алехандро Сабельей. Только сам игрок, доктор Даниэль Мартинес и тренер знали в тот момент о состоянии Ди Марии. О том, что он не готов на сто процентов, футболист рассказал Сабелье, не сумев сдержать слез, и принял выбор тренера, поставившего в старт Энцо Переса.

Однако Анхель был готов пойти на риск, даже если бы это поставило под угрозу дальнейшую карьеру. Ди Марии в тот вечер сделали два обезболивающих укола — перед стартовым свистком и в перерыве. Третий не потребовался, так как к началу дополнительного времени лимит замен был исчерпан. К физической боли добавилась душевная, хотя несколько лет спустя Анхель все равно назвал тот финал лучшим моментом в карьере.

Естественно, на тот момент, потому что лучшее — это то, что случилось с ним и Аргентиной за последние полтора года. Судьба, бившая и его, и Месси в национальной команде, все-таки посчитала, что две аргентинские легенды испили чашу разочарований до дна. Для «Альбиселесте» Ди Мария стал тем, кто приносит трофеи. И началось все с гола, который решил судьбу прошлогоднего Кубка Америки.

«Это незабываемо. Месси поблагодарил меня и сказал, что это был мой финал. Матч-реванш за тот финал, в котором я не смог играть. Это должно было произойти сейчас, и это произошло. Я благодарен семье и всем, кто нас поддерживал, а также всем сумасшедшим болельщикам, которые приехали на финал. Скоро чемпионат мира, и эта победа станет для нас толчком», — говорил Ди Мария после победы над Бразилией на «Маракане».

И те впечатления не обманули. Летом Аргентина выиграла Финалиссиму, уничтожив чемпиона Европы Италию. Ди Мария снова забил эффектный гол и поделился своими ощущениями уже с прицелом на чемпионат мира: «Все изменилось после Кубка Америки. У нас гора упала с плеч, и теперь мы получаем удовольствие от игры, хорошо проводим время. Все складывается для нас гораздо легче».

От дерьмового паса до гениального финала

Но, естественно, в Катаре все было совсем непросто. И для Аргентины, и персонально для Ди Марии, который залечил травму за три недели до игры с Саудовской Аравией. После стартового проигрыша все сразу стало зыбко, и, как признался потом Родриго Де Пауль, многие сильно нервничали. В игре с Мексикой аргентинцы больше часа стучались в запертую дверь, а потом случился шикарный удар Месси. Лео, как тогда подметили, вытащил сборную из пропасти. С передачи Ди Марии.

«Пас был дерьмовым, но Месси находит решения в любой ситуации. Важно лишь то, что мяч до него дошел. Мы говорили с ним за минуту до гола. Он сказал, что мексиканцы глубоко опускаются и узко располагаются внутри штрафной, а из-за этого перед ней появляется свободное пространство. Поэтому он попросил меня попытаться дать ему мяч в эту зону», — раскрыл потом Анхель победный рецепт.

С этого момента все поменялось, однако у Ди Марии перед стартом плей-офф снова возникли проблемы со здоровьем. Он наблюдал со скамейки за победой над Австралией. Потом вышел на концовку овертайма с Нидерландами, и Лионель Скалони каждый раз пытался понять: на сколько минут хватит Ди Марии в очередной игре? Перед Хорватией говорили про 30−45 минут, однако Анхель так и не поднялся со скамейки.

Как уверяли аргентинские инсайдеры, с одной-единственной целью: исключить малейший риск и не тратить силы в матче, судьба которого была решена к перерыву. И все ради выхода на финал с первых минут. К нему единственные в нынешней команде участники ЧМ-2014 Ди Мария и Месси готовились, оставшись в лагере сборной в выходной, когда футболисты могли встретиться с родными. И именно они — вместе с великолепным Эмилиано Мартинесом — вытащили этот великий финал.

Месси был на поле до конца. Карьера Ди Марии в сборной завершилась на 64-й минуте. Его заменили при счете 2:0 — после заработанного пенальти и третьего гола в третьем победном финале. Сколько Анхель пережил на скамейке, знает только он сам. И, если бы все пошло по французскому сценарию, ему и Лео снова бы сочувствовали и говорили о том, как несправедлив бывает мир. Только это был их с Месси финал. Уже четвертый. В первом — на Олимпиаде-2008 — Ди Мария забил с паса Лео золотой гол. Он был просто обречен уйти победителем.