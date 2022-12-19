Идеальное прощание Ди Марии. Гений финалов рыдал в 2014-м, а за последние полтора года принес Аргентине три трофея

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
10:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Идеальное прощание Ди Марии. Гений финалов рыдал в 2014-м, а за последние полтора года принес Аргентине три трофея

У всех аргентинских триумфов последнего времени помимо Месси был еще один неизменный герой.

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Два укола

Сколько сказано и написано о том, как Лионель Месси ждал свой первый титул со сборной. Про Кубок мира, взгляд на который он бросил после финала-2014. Тогда — восемь лет назад — Аргентине не хватило одного шага. Или одного игрока. Хотя Анхель Ди Мария рвался на поле, несмотря на травму, и был готов плюнуть на запрет со стороны «Реала». Он даже не стал читать письмо из клуба, заявив врачу сборной: «Здесь решаю только я».

Однако Анхель был честен перед собой и перед покойным ныне тренером бело-голубых Алехандро Сабельей. Только сам игрок, доктор Даниэль Мартинес и тренер знали в тот момент о состоянии Ди Марии. О том, что он не готов на сто процентов, футболист рассказал Сабелье, не сумев сдержать слез, и принял выбор тренера, поставившего в старт Энцо Переса.

Однако Анхель был готов пойти на риск, даже если бы это поставило под угрозу дальнейшую карьеру. Ди Марии в тот вечер сделали два обезболивающих укола — перед стартовым свистком и в перерыве. Третий не потребовался, так как к началу дополнительного времени лимит замен был исчерпан. К физической боли добавилась душевная, хотя несколько лет спустя Анхель все равно назвал тот финал лучшим моментом в карьере.

Источник: Reuters

Естественно, на тот момент, потому что лучшее — это то, что случилось с ним и Аргентиной за последние полтора года. Судьба, бившая и его, и Месси в национальной команде, все-таки посчитала, что две аргентинские легенды испили чашу разочарований до дна. Для «Альбиселесте» Ди Мария стал тем, кто приносит трофеи. И началось все с гола, который решил судьбу прошлогоднего Кубка Америки.

«Это незабываемо. Месси поблагодарил меня и сказал, что это был мой финал. Матч-реванш за тот финал, в котором я не смог играть. Это должно было произойти сейчас, и это произошло. Я благодарен семье и всем, кто нас поддерживал, а также всем сумасшедшим болельщикам, которые приехали на финал. Скоро чемпионат мира, и эта победа станет для нас толчком», — говорил Ди Мария после победы над Бразилией на «Маракане».

И те впечатления не обманули. Летом Аргентина выиграла Финалиссиму, уничтожив чемпиона Европы Италию. Ди Мария снова забил эффектный гол и поделился своими ощущениями уже с прицелом на чемпионат мира: «Все изменилось после Кубка Америки. У нас гора упала с плеч, и теперь мы получаем удовольствие от игры, хорошо проводим время. Все складывается для нас гораздо легче».

От дерьмового паса до гениального финала

Но, естественно, в Катаре все было совсем непросто. И для Аргентины, и персонально для Ди Марии, который залечил травму за три недели до игры с Саудовской Аравией. После стартового проигрыша все сразу стало зыбко, и, как признался потом Родриго Де Пауль, многие сильно нервничали. В игре с Мексикой аргентинцы больше часа стучались в запертую дверь, а потом случился шикарный удар Месси. Лео, как тогда подметили, вытащил сборную из пропасти. С передачи Ди Марии.

Источник: Reuters

«Пас был дерьмовым, но Месси находит решения в любой ситуации. Важно лишь то, что мяч до него дошел. Мы говорили с ним за минуту до гола. Он сказал, что мексиканцы глубоко опускаются и узко располагаются внутри штрафной, а из-за этого перед ней появляется свободное пространство. Поэтому он попросил меня попытаться дать ему мяч в эту зону», — раскрыл потом Анхель победный рецепт.

С этого момента все поменялось, однако у Ди Марии перед стартом плей-офф снова возникли проблемы со здоровьем. Он наблюдал со скамейки за победой над Австралией. Потом вышел на концовку овертайма с Нидерландами, и Лионель Скалони каждый раз пытался понять: на сколько минут хватит Ди Марии в очередной игре? Перед Хорватией говорили про 30−45 минут, однако Анхель так и не поднялся со скамейки.

Как уверяли аргентинские инсайдеры, с одной-единственной целью: исключить малейший риск и не тратить силы в матче, судьба которого была решена к перерыву. И все ради выхода на финал с первых минут. К нему единственные в нынешней команде участники ЧМ-2014 Ди Мария и Месси готовились, оставшись в лагере сборной в выходной, когда футболисты могли встретиться с родными. И именно они — вместе с великолепным Эмилиано Мартинесом — вытащили этот великий финал.

Месси был на поле до конца. Карьера Ди Марии в сборной завершилась на 64-й минуте. Его заменили при счете 2:0 — после заработанного пенальти и третьего гола в третьем победном финале. Сколько Анхель пережил на скамейке, знает только он сам. И, если бы все пошло по французскому сценарию, ему и Лео снова бы сочувствовали и говорили о том, как несправедлив бывает мир. Только это был их с Месси финал. Уже четвертый. В первом — на Олимпиаде-2008 — Ди Мария забил с паса Лео золотой гол. Он был просто обречен уйти победителем.

Источник: Reuters

Автор: Андрей Кузичев

Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
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ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
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Австрия
Австрия
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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