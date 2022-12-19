Чемпионат мира по футболу в Катаре вошел в тройку самых посещаемых в истории турнира

В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче турнира в Катаре южноамериканцы в серии пенальти обыграли французов, основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2.
Суммарное число зрителей, побывавших на 64 матчах чемпионата мира — 2022, составило 3 млн 404 тыс. 252 болельщика. В среднем на каждой из игр побывал 53 191 зритель. Самыми посещаемыми стали три игры на Национальном стадионе в Лусаиле. Аншлаг собрали матч группового этапа Аргентина — Мексика (2:0), полуфинал Аргентина — Хорватия (3:0) и финал турнира Аргентина — Франция (3:3, 4:2 — по пенальти).
Чемпионат мира в Катаре по посещаемости превосходят только мировые первенства 1994 и 2014 годов в США и Бразилии — их посетили 3 млн 568 тыс. 567 и 3 млн 441 тыс. 450 человек соответственно. В пятерку лучших по этому показателю также входят чемпионат мира — 2006 в Германии (3 млн 367 тыс.) и чемпионат мира — 2010 в ЮАР (3 млн 167 тыс. 984). Чемпионат мира — 2018 в России после турнира в Катаре опустился с пятой на шестую строчку (3 млн 031 тыс. 768).
На матче открытия чемпионата мира между сборными Катара и Эквадора (0:2) 20 ноября было объявлено о присутствии на игре 67 372 болельщиков при заявленной вместимости стадиона «Аль-Байт» в 60 тыс. человек. Также реальные показатели зрителей превышали заявленную изначально вместимость на матчах Англия — Иран (6:2) и Сенегал — Нидерланды (0:2). 22 ноября пресс-служба ФИФА сообщила о том, что заявленная вместимость стадионов чемпионата мира в Катаре является рекомендуемой для заполнения объектов, поэтому допустимы превышения изначальных значений. В организации пояснили, что вместимость стадиона «Аль-Байт» в Эль-Хауре составляет 68 895 человек, арены «Халифа» — 45 857 человек, «Аль-Тумама» — 44 400, «Ахмад бин Али» — 45 032, Национального стадиона в Лусаиле — 88 966, «Стадион 974» — 44 089, «Эдьюкейшн сити» — 44 667, «Эль-Джануб» — 44 325.