Чемпионат мира по футболу в Катаре вошел в тройку самых посещаемых в истории турнира

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В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче турнира в Катаре южноамериканцы в серии пенальти обыграли французов, основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2.

Суммарное число зрителей, побывавших на 64 матчах чемпионата мира — 2022, составило 3 млн 404 тыс. 252 болельщика. В среднем на каждой из игр побывал 53 191 зритель. Самыми посещаемыми стали три игры на Национальном стадионе в Лусаиле. Аншлаг собрали матч группового этапа Аргентина — Мексика (2:0), полуфинал Аргентина — Хорватия (3:0) и финал турнира Аргентина — Франция (3:3, 4:2 — по пенальти).

Чемпионат мира в Катаре по посещаемости превосходят только мировые первенства 1994 и 2014 годов в США и Бразилии — их посетили 3 млн 568 тыс. 567 и 3 млн 441 тыс. 450 человек соответственно. В пятерку лучших по этому показателю также входят чемпионат мира — 2006 в Германии (3 млн 367 тыс.) и чемпионат мира — 2010 в ЮАР (3 млн 167 тыс. 984). Чемпионат мира — 2018 в России после турнира в Катаре опустился с пятой на шестую строчку (3 млн 031 тыс. 768).