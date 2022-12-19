Месси не завершит карьеру после чемпионата мира в Катаре

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

«Я хотел завершить на этом свою карьеру, мне больше не о чем просить. Кубок Америки, чемпионат мира… это пришло ко мне почти в конце. Но я люблю футбол, то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в сборной и я хочу провести еще несколько матчей в качестве чемпиона мира», — сказал Месси журналистам (цитата по TyC Sports).

Аргентина обыграла в финале ЧМ-2022 сборную Франции. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2.

Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата. Он стал первым игроком, забившим в матчах всех стадий на одном чемпионате. На мировых первенствах он забил 13 голов. По этому показателю аргентинец превзошел Пеле (12) и сравнялся с французом Жюстом Фонтеном (13). Месси также побил рекорд немецкого футболиста Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира по футболу (26).