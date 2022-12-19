Пеле поздравил сборную Аргентины фразой «Диего сейчас улыбается»

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В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира. В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли французов (3:3; 4:2 по пенальти).

«Сегодня футбол, как всегда, продолжает увлекательно рассказывать свою историю. (Лионель) Месси выиграл свой первый чемпионат мира, чего и заслуживал. Мой дорогой друг (Килиан) Мбаппе забил четыре гола в финале. Каким подарком было наблюдать за этим зрелищем ради будущего нашего спорта. И я не мог не поздравить сборную Марокко с невероятной кампанией. Приятно видеть, как Африка сияет. Поздравляю Аргентину! Конечно, Диего (Марадона) сейчас улыбается», — написал Пеле.

Нападающий аргентинцев Месси отметился дублем в финале, форвард сборной Франции Мбаппе — хет-триком. Оба игрока реализовали пенальти в серии 11-метровых ударов.

Бронзовым призером турнира стала сборная Хорватии, четвертое место заняла команда Марокко, установив лучший результат на чемпионатах мира для африканских сборных.

Марадона умер 25 ноября 2020 года, ему было 60 лет. Он является чемпионом мира 1986 года.