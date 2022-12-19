Финал ЧМ проиграл француз, которого даже не было в Катаре. Он один мог уделать Месси, но остался дома

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
10:42 (мск), источник: Sport24

Финал ЧМ проиграл француз, которого даже не было в Катаре. Он один мог уделать Месси, но остался дома

У Бензема конфликт с главным тренером.

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26
фотографий
26
фотографий

Еще перед началом ЧМ в Катаре сборная Франции лишилась одного из лучших футболистов мира — обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема получил на тренировке разрыв мышцы бедра.

В Федерации футбола Франции сообщили, что форвард «Реала» не сыграет на ЧМ — уже через пару дней Карим покинул расположение сборной в Катаре и улетел в отпуск, где продолжил восстановление. Главный тренер Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остался в заявке сборной Франции.

Уже 10 декабря стало известно, что Бензема оправился от травмы и возобновил тренировки с «Реалом». Тут же поползли слухи, что Карим может сыграть в финале против Аргентины. Издание AS писало, что в Мадриде не будут препятствовать желанию француза вернуться в сборную.

Но прямо перед финалом всплыл еще один любопытный инсайд. По информации Libertad Digital, Бензема не хотел покидать расположение сборной на ЧМ. По данным источника, на отъезд из Катара ему намекнул сам Дешам — Карим воспринял слова тренера так, словно он не нужен ему в сборной.

Источник: AP 2022

Ряд французских СМИ подтвердили, что у Бензема вновь сложились натянутые отношения с главным тренером сборной. Например, L«Équipe утверждал, что Дешама задело то, что Карим не поблагодарил его во время речи на церемонии вручения “Золотого мяча”.

Из-за конфликта с тренером Бензема, который полностью оправился от травмы, не захотел возвращаться в расположение сборной Франции. Карим даже не приехал на финал в Катар в качестве гостя, отклонив приглашение президента страны Эммануэля Макрона.

Еще на пресс-конференции перед финалом Дешама спросили, будет ли на игре присутствовать Бензема — тренер был весьма краток:

«Если я не отвечу, вы скажете, что я разозлился, поэтому я немного поясню, — говорил Дидье. — Перед турниром было несколько игроков, получивших травмы, и Карим был в их числе. С того момента у меня в распоряжении есть 24 футболиста. Задавать такой вопрос в лучшем случае неловко по отношению к ним. Я не занимаюсь приглашением травмированных или бывших игроков сборной на финал. Кто-то из них будет там, кто-то нет, я не знаю».

В финале против Аргентины Бензема наверняка принес бы Франции много пользы на поле, а в паре с Мбаппе может даже и затмил бы великого Лео Месси. Несмотря на отсутствие Карима Франция выдала фантастический матч и была в шаге от того, чтобы спустя 4 года вновь взять Кубок мира. Но сегодня удача повернулась лицом к Аргентине и поистине легендарному Месси.

Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
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