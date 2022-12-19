Финал ЧМ проиграл француз, которого даже не было в Катаре. Он один мог уделать Месси, но остался дома

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Еще перед началом ЧМ в Катаре сборная Франции лишилась одного из лучших футболистов мира — обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема получил на тренировке разрыв мышцы бедра.

В Федерации футбола Франции сообщили, что форвард «Реала» не сыграет на ЧМ — уже через пару дней Карим покинул расположение сборной в Катаре и улетел в отпуск, где продолжил восстановление. Главный тренер Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остался в заявке сборной Франции.

Уже 10 декабря стало известно, что Бензема оправился от травмы и возобновил тренировки с «Реалом». Тут же поползли слухи, что Карим может сыграть в финале против Аргентины. Издание AS писало, что в Мадриде не будут препятствовать желанию француза вернуться в сборную.

Но прямо перед финалом всплыл еще один любопытный инсайд. По информации Libertad Digital, Бензема не хотел покидать расположение сборной на ЧМ. По данным источника, на отъезд из Катара ему намекнул сам Дешам — Карим воспринял слова тренера так, словно он не нужен ему в сборной.

Ряд французских СМИ подтвердили, что у Бензема вновь сложились натянутые отношения с главным тренером сборной. Например, L«Équipe утверждал, что Дешама задело то, что Карим не поблагодарил его во время речи на церемонии вручения “Золотого мяча”.

Из-за конфликта с тренером Бензема, который полностью оправился от травмы, не захотел возвращаться в расположение сборной Франции. Карим даже не приехал на финал в Катар в качестве гостя, отклонив приглашение президента страны Эммануэля Макрона.

Еще на пресс-конференции перед финалом Дешама спросили, будет ли на игре присутствовать Бензема — тренер был весьма краток:

«Если я не отвечу, вы скажете, что я разозлился, поэтому я немного поясню, — говорил Дидье. — Перед турниром было несколько игроков, получивших травмы, и Карим был в их числе. С того момента у меня в распоряжении есть 24 футболиста. Задавать такой вопрос в лучшем случае неловко по отношению к ним. Я не занимаюсь приглашением травмированных или бывших игроков сборной на финал. Кто-то из них будет там, кто-то нет, я не знаю».