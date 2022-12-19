Кубок Месси. Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира по футболу

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Финальный матч по сценарию напомнил решающую встречу чемпионата мира 1986 года с командой ФРГ, когда в составе аргентинской сборной блистал Диего Марадона. В Катаре у аргентинцев был свой герой — Лионель Месси. 35-летний нападающий выиграл множество командных и индивидуальных наград, в его коллекции не хватало лишь одной — титула чемпиона мира. В составе национальной команды Месси ранее стал победителем Олимпиады (2008), Кубка Америки (2021) и «Финалиссимы» 2022 года (одноматчевый турнир, в котором встречались победители Кубка Америки и чемпионата Европы 2021 года).

Именно Месси и открыл счет в финальном матче, на 23-й минуте реализовав пенальти, который заработал Анхель Ди Мария. Спустя 13 минут уже сам Ди Мария удвоил преимущество аргентинской сборной. Чемпионы мира 2018 года французы в начале встречи не были похожи сами на себя, на 41-й минуте главный тренер Дидье Дешам решился на двойную замену. Нарушившего правила на Ди Марии в своей штрафной Усмана Дембеле и лучшего бомбардира в истории французской сборной Оливье Жиру заменили Маркус Тюрам и Рандаль Коло Муани.

Игровой момент матча Франция - Аргентина | Источник: Reuters

Матч шел к уверенной победе аргентинцев, но южноамериканская сборная, как и в финале турнира 1986 года, упустила преимущество в два мяча в концовке второго тайма. На 80-й минуте матча Килиан Мбаппе реализовал пенальти, а спустя минуту он же сравнял счет. 36 лет назад аргентинцы в такой же ситуации сумели вырвать победу в основное время благодаря голу Хорхе Бурручаги после передачи Марадоны. В Катаре же 88 966 зрителей, посетивших финальный матч, увидели два дополнительных тайма.

На 108-й минуте Месси снова вывел сборную Аргентины вперед, но спустя 10 минут Мбаппе с пенальти сравнял счет. Француз забил четвертый мяч в финальных матчах чемпионатов мира и по этому показателю вышел на первое место, опередив англичанина Джеффа Хёрста, француза Зинедина Зидана, бразильцев Ваву и Пеле (по три гола). Своим первым голом в решающем матче мирового первенства форвард отметился на стадионе «Лужники» во встрече с хорватами (4:2). Мбаппе стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, который смог забить три мяча в финальной встрече, ранее это удавалось только Хёрсту в решающем матче мирового первенства 1966 года против команды ФРГ (4:2 в дополнительное время).

На последней минуте дополнительного времени Коло Муани вышел один на один с вратарем аргентинской сборной Эмилиано Мартинесом, но не смог переиграть голкипера. В серии пенальти игроки сборной Аргентины реализовали все четыре попытки, французы промахнулись дважды. Месси проводил свой пятый чемпионат мира и впервые получил из рук президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заветный трофей.

Месси — лучший игрок, Мбаппе — лучший бомбардир

Килиан Мбаппе | Источник: Reuters

Месси во второй раз был признан лучшим игроком чемпионата мира, на турнире в Катаре он забил семь мячей, отличившись во всех играх плей-офф. Впервые аргентинец получил эту индивидуальную награду в 2014 году, когда его команда в финале уступила сборной Германии со счетом 0:1 в дополнительное время. Лучшим голкипером турнира признали аргентинского вратаря английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес из португальской «Бенфики». 21-летний аргентинский полузащитник забил один мяч и сделал одну результативную передачу на чемпионате мира, приняв участие во всех матчах.

Единственную индивидуальную награду, которая не досталась аргентинскому футболисту, получил Мбаппе. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата с восемью мячами и получил «Золотую бутсу». Утешить и поблагодарить лидера сборной Франции на поле спустился президент страны Эмманюэль Макрон, который позднее вручил футболистам серебряные медали.

«Это великолепный игрок, он лучший бомбардир чемпионата, его ждет большое будущее. Наша сборная заставила нас всех мечтать», — сказал Макрон после матча, порекомендовав соотечественникам не драматизировать результат.

По словам футболиста, именно Макрон уговорил его остаться во французском клубе «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Германское издание Bild сообщало, что летом 2022 года нападающий перейдет в испанский «Реал», однако Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ. На чемпионате мира он был единственным представителем парижского клуба во французской команде.

«Мир меняется, раньше я никогда не думал, что смогу поговорить с президентом Франции, да еще и на тему моего будущего, но это произошло. Он сказал: “Хочу, чтобы ты остался, я не хочу, чтобы ты уходил, ты крайне важен для страны”. Когда вам говорит такое президент страны, это производит сильнейшее впечатление», — рассказывал Мбаппе газете New York Times.

В 2021 году в ПСЖ перешел и Месси, ранее на протяжении всей карьеры выступавший за испанскую «Барселону». Владельцем ПСЖ является катарская акционерная организация Qatar Sports Investments. Капитан аргентинской сборной заявил, что не собирается завершать карьеру в национальной сборной после завоевания титула чемпиона мира.

Церемония награждения после финала ЧМ 15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Рекорды Месси

Месси провел 26-й матч на чемпионатах мира, побив рекорд немца Лотара Маттеуса (25 встреч). Аргентинец также стал первым игроком в истории турнира, который забил во всех матчах плей-офф на одном чемпионате мира.

Капитан сборной Аргентины — четвертый игрок в истории, забивший в шести матчах на одном мировом первенстве, после француза Жюста Фонтена (1958), итальянца Сальваторе Скилаччи (1990) и бразильца Роналдо (2002). На 23-й минуте матча Месси стал рекордсменом турнира по количеству игровых минут на чемпионатах мира (2 216 минут), побив рекорд итальянца Паоло Мальдини.

Фоторепортаж Карьера Месси в сборной Аргентины

По ходу турнира Месси по количеству голов на чемпионатах мира сравнялся с Марадоной, который забил восемь мячей. После гола в полуфинальном матче он обошел Габриэля Батистуту (10 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории аргентинской сборной на мировых первенствах. Благодаря голам в финале Месси обошел по числу голов на чемпионатах мира бразильца Пеле (12) и догнал француза Жюста Фонтена (13). Впереди идут только немец Мирослав Клозе (16 мячей), бразилец Роналдо (15) и немец Герд Мюллер (14).

44-летний тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был самым молодым специалистом на чемпионате мира в Катаре. В качестве игрока он провел за сборную Аргентины семь матчей, один из которых — на мировом первенстве 2006 года. Тот чемпионат мира стал первым в карьере Месси, аргентинцы в четвертьфинале проиграли команде Германии (1:1, 2:4 — по пенальти).

Скалони стал третьим тренером, приведшим команду к победе на Кубке Америки и чемпионате мира. Ранее это удавалось бразильцам Марио Загалло и Карлосу Алберто Паррейре.

Примеры для подражания

Сборная Аргентины стала второй командой после испанцев (2010 год), сумевшей выиграть чемпионат мира, проиграв стартовый матч. Аргентинцы в первом туре группового этапа со счетом 1:2 проиграли команде Саудовской Аравии, после чего обыграли мексиканцев (2:0) и поляков (2:0). В ⅛ финала сборная Аргентины оказалась сильнее австралийцев (2:1), в четвертьфинале обыграла нидерландцев (2:2, 4:3 — по пенальти), а в полуфинале — хорватов (3:0).

Эта команда играла за народ Аргентины. Это великая радость — играть за свою страну. Мы гордимся тем, что смогли доставить людям радость, став чемпионами мира. Мы в целом показали отличную игру, и лишь в нескольких моментах соперник доставил нам беспокойство. Лионель Скалони Главный тренер сборной Аргентины по футболу

Финальный матч чемпионата мира не оставил равнодушными многих людей не из мира спорта. Американский предприниматель, владелец компании Twitter Илон Маск посетил стадион в Лусаиле и отметил рекордный поток твитов в секунду для чемпионатов мира по футболу во время финального матча. «Спасибо игрокам и тренерскому составу. Вы — пример того, что мы не должны опускать руки, что у нас великий народ и большое будущее», — написал в Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес.

«У Аргентины два героя! Мы гордимся как Марадоной, так и Месси, не стоит сравнивать их, они разные. Аргентина гордится своими героями — у каждого периода истории есть свой. Я горжусь своей страной, своим народом», — сказал ТАСС посол Аргентины в РФ Эдуард Суайн.

Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье позвонил президенту Аргентины и поздравил с победой сборной его страны на чемпионате мира. Поздравления выразил и избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.