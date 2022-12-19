Кубок Месси. Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
01:32 (мск), источник: ТАСС

Кубок Месси. Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира по футболу

ЛУСАИЛ /Катар/, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная Аргентины победила команду Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре и впервые с 1986 года выиграла турнир. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, в серии пенальти аргентинцы одержали победу — 4:2.

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Финальный матч по сценарию напомнил решающую встречу чемпионата мира 1986 года с командой ФРГ, когда в составе аргентинской сборной блистал Диего Марадона. В Катаре у аргентинцев был свой герой — Лионель Месси. 35-летний нападающий выиграл множество командных и индивидуальных наград, в его коллекции не хватало лишь одной — титула чемпиона мира. В составе национальной команды Месси ранее стал победителем Олимпиады (2008), Кубка Америки (2021) и «Финалиссимы» 2022 года (одноматчевый турнир, в котором встречались победители Кубка Америки и чемпионата Европы 2021 года).

Именно Месси и открыл счет в финальном матче, на 23-й минуте реализовав пенальти, который заработал Анхель Ди Мария. Спустя 13 минут уже сам Ди Мария удвоил преимущество аргентинской сборной. Чемпионы мира 2018 года французы в начале встречи не были похожи сами на себя, на 41-й минуте главный тренер Дидье Дешам решился на двойную замену. Нарушившего правила на Ди Марии в своей штрафной Усмана Дембеле и лучшего бомбардира в истории французской сборной Оливье Жиру заменили Маркус Тюрам и Рандаль Коло Муани.

Игровой момент матча Франция - Аргентина | Источник: Reuters

Матч шел к уверенной победе аргентинцев, но южноамериканская сборная, как и в финале турнира 1986 года, упустила преимущество в два мяча в концовке второго тайма. На 80-й минуте матча Килиан Мбаппе реализовал пенальти, а спустя минуту он же сравнял счет. 36 лет назад аргентинцы в такой же ситуации сумели вырвать победу в основное время благодаря голу Хорхе Бурручаги после передачи Марадоны. В Катаре же 88 966 зрителей, посетивших финальный матч, увидели два дополнительных тайма.

На 108-й минуте Месси снова вывел сборную Аргентины вперед, но спустя 10 минут Мбаппе с пенальти сравнял счет. Француз забил четвертый мяч в финальных матчах чемпионатов мира и по этому показателю вышел на первое место, опередив англичанина Джеффа Хёрста, француза Зинедина Зидана, бразильцев Ваву и Пеле (по три гола). Своим первым голом в решающем матче мирового первенства форвард отметился на стадионе «Лужники» во встрече с хорватами (4:2). Мбаппе стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, который смог забить три мяча в финальной встрече, ранее это удавалось только Хёрсту в решающем матче мирового первенства 1966 года против команды ФРГ (4:2 в дополнительное время).

На последней минуте дополнительного времени Коло Муани вышел один на один с вратарем аргентинской сборной Эмилиано Мартинесом, но не смог переиграть голкипера. В серии пенальти игроки сборной Аргентины реализовали все четыре попытки, французы промахнулись дважды. Месси проводил свой пятый чемпионат мира и впервые получил из рук президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заветный трофей.

Месси — лучший игрок, Мбаппе — лучший бомбардир

Килиан Мбаппе | Источник: Reuters

Месси во второй раз был признан лучшим игроком чемпионата мира, на турнире в Катаре он забил семь мячей, отличившись во всех играх плей-офф. Впервые аргентинец получил эту индивидуальную награду в 2014 году, когда его команда в финале уступила сборной Германии со счетом 0:1 в дополнительное время. Лучшим голкипером турнира признали аргентинского вратаря английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес из португальской «Бенфики». 21-летний аргентинский полузащитник забил один мяч и сделал одну результативную передачу на чемпионате мира, приняв участие во всех матчах.

Единственную индивидуальную награду, которая не досталась аргентинскому футболисту, получил Мбаппе. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата с восемью мячами и получил «Золотую бутсу». Утешить и поблагодарить лидера сборной Франции на поле спустился президент страны Эмманюэль Макрон, который позднее вручил футболистам серебряные медали.

«Это великолепный игрок, он лучший бомбардир чемпионата, его ждет большое будущее. Наша сборная заставила нас всех мечтать», — сказал Макрон после матча, порекомендовав соотечественникам не драматизировать результат.

По словам футболиста, именно Макрон уговорил его остаться во французском клубе «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Германское издание Bild сообщало, что летом 2022 года нападающий перейдет в испанский «Реал», однако Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ. На чемпионате мира он был единственным представителем парижского клуба во французской команде.

«Мир меняется, раньше я никогда не думал, что смогу поговорить с президентом Франции, да еще и на тему моего будущего, но это произошло. Он сказал: “Хочу, чтобы ты остался, я не хочу, чтобы ты уходил, ты крайне важен для страны”. Когда вам говорит такое президент страны, это производит сильнейшее впечатление», — рассказывал Мбаппе газете New York Times.

В 2021 году в ПСЖ перешел и Месси, ранее на протяжении всей карьеры выступавший за испанскую «Барселону». Владельцем ПСЖ является катарская акционерная организация Qatar Sports Investments. Капитан аргентинской сборной заявил, что не собирается завершать карьеру в национальной сборной после завоевания титула чемпиона мира.

Церемония награждения после финала ЧМ
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Рекорды Месси

Месси провел 26-й матч на чемпионатах мира, побив рекорд немца Лотара Маттеуса (25 встреч). Аргентинец также стал первым игроком в истории турнира, который забил во всех матчах плей-офф на одном чемпионате мира.

Капитан сборной Аргентины — четвертый игрок в истории, забивший в шести матчах на одном мировом первенстве, после француза Жюста Фонтена (1958), итальянца Сальваторе Скилаччи (1990) и бразильца Роналдо (2002). На 23-й минуте матча Месси стал рекордсменом турнира по количеству игровых минут на чемпионатах мира (2 216 минут), побив рекорд итальянца Паоло Мальдини.

Фоторепортаж
Карьера Месси в сборной Аргентины

По ходу турнира Месси по количеству голов на чемпионатах мира сравнялся с Марадоной, который забил восемь мячей. После гола в полуфинальном матче он обошел Габриэля Батистуту (10 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории аргентинской сборной на мировых первенствах. Благодаря голам в финале Месси обошел по числу голов на чемпионатах мира бразильца Пеле (12) и догнал француза Жюста Фонтена (13). Впереди идут только немец Мирослав Клозе (16 мячей), бразилец Роналдо (15) и немец Герд Мюллер (14).

44-летний тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был самым молодым специалистом на чемпионате мира в Катаре. В качестве игрока он провел за сборную Аргентины семь матчей, один из которых — на мировом первенстве 2006 года. Тот чемпионат мира стал первым в карьере Месси, аргентинцы в четвертьфинале проиграли команде Германии (1:1, 2:4 — по пенальти).

Скалони стал третьим тренером, приведшим команду к победе на Кубке Америки и чемпионате мира. Ранее это удавалось бразильцам Марио Загалло и Карлосу Алберто Паррейре.

Примеры для подражания

Сборная Аргентины стала второй командой после испанцев (2010 год), сумевшей выиграть чемпионат мира, проиграв стартовый матч. Аргентинцы в первом туре группового этапа со счетом 1:2 проиграли команде Саудовской Аравии, после чего обыграли мексиканцев (2:0) и поляков (2:0). В ⅛ финала сборная Аргентины оказалась сильнее австралийцев (2:1), в четвертьфинале обыграла нидерландцев (2:2, 4:3 — по пенальти), а в полуфинале — хорватов (3:0).

Эта команда играла за народ Аргентины. Это великая радость — играть за свою страну. Мы гордимся тем, что смогли доставить людям радость, став чемпионами мира. Мы в целом показали отличную игру, и лишь в нескольких моментах соперник доставил нам беспокойство.

Лионель Скалони
Главный тренер сборной Аргентины по футболу

Финальный матч чемпионата мира не оставил равнодушными многих людей не из мира спорта. Американский предприниматель, владелец компании Twitter Илон Маск посетил стадион в Лусаиле и отметил рекордный поток твитов в секунду для чемпионатов мира по футболу во время финального матча. «Спасибо игрокам и тренерскому составу. Вы — пример того, что мы не должны опускать руки, что у нас великий народ и большое будущее», — написал в Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес.

«У Аргентины два героя! Мы гордимся как Марадоной, так и Месси, не стоит сравнивать их, они разные. Аргентина гордится своими героями — у каждого периода истории есть свой. Я горжусь своей страной, своим народом», — сказал ТАСС посол Аргентины в РФ Эдуард Суайн.

Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье позвонил президенту Аргентины и поздравил с победой сборной его страны на чемпионате мира. Поздравления выразил и избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Чемпионат мира в Катаре стал последним, в котором принимали участие 32 сборные. Турнир 2026 года в США, Мексике и Канаде пройдет с участием 48 команд. Формат группового этапа соревнований определится позднее. 32 сборные выступали в финальной стадии чемпионатов мира с 1998 года.

Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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