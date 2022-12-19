Десятки тысяч аргентинцев захватили Буэнос-Айрес и празднуют титул на ЧМ

Сборная Франции в воскресенье уступила в серии пенальти команде Аргентины со счетом 2:4 (после основного и дополнительного времени — 3:3).
Сразу после победы сборной жители Буэнос-Айреса начали собираться у обелиска — излюбленного места для празднований.
В центре закрыли почти все заведения. Но это не проблема для болельщиков — для желающих традиционно, как во время любых манифестаций и массовых событий, всегда приготовят сосиски, сэндвичи и предложат холодную газировку, воду и пиво.
Но у празднования есть и обратная сторона. Весь центр города и его основная артерия — проспект 9 июля — полностью перекрыты, что создаёт проблемы для многих граждан и туристов.