Тренер сборной Аргентины рассказал, как беседа с Месси заставила его поверить в возможность победы на ЧМ-2022

«Эта история связана с Месси. После того, как мы отобрались на чемпионат мира, перед тем, как он улетел в Париж, я поговорил с ним. Мы понимали, что разочарование может быть очень сильным. Он сказал мне: не беда, продолжаем. Наверняка все будет хорошо, а если нет, то хорошо и просто попытаться.



Этот разговор очень воодушевил меня. Я чувствовал тревогу, но после этого разговора я почувствовал облегчение. Я рассказал ему о своих чувствах. Его ответ помог мне понять, что мы на правильном пути. Это история, которую я хочу, чтобы все знали, потому что она великолепна», — цитирует Скалони Diario Sport.