Почему Месси называли карликом и гномом. Он почти не рос, его мучили уколами

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После долгожданной и выстраданной победы на чемпионате мира в Катаре Лионель Месси теперь уже официально может смотреть на весь мир свысока его 169 сантиметров. Прозвище Месси «гном», которое часто употребляют хейтеры Лео, вряд ли будет популярно в ближайшее время — если только как раз с какой-то положительной, околомагической коннотацией.

Но в детстве вопрос низкого роста стоял для Лео очень остро — все из-за дефицита гормона роста, который ему диагностировали в 11 лет.

Первые проблема с ростом Месси заметили, когда ему было еще девять. Тренеров «Ньюэллс Олд Бойз» начал напрягать тот факт, что в отличие от партнеров, Месси оставался крайне низким для своего возраста — 127 сантиметров. Это не мешало ему разрывать всех на детских турнирах, но могло стать потенциальной проблемой через несколько лет: как вести единоборства с таким строением.

«Я был самым маленьким на поле, самым маленьким в школе, самым маленьким во дворе», — рассказывал сам Месси и вспоминал, что папа его друга подкладывал дополнительную подушку на сидение машины, чтобы маленький во всех смыслах Лео видел, что происходит за окном.

Спустя два года Месси перестал расти — его рост остановился на отметке в 132 сантиметра при весе в 30 килограмм. Лео ответили к одному из лучших эндокринологов Росарио Диего Шварцштейну. Тот и поставил диагноз: дефицит гормона роста. Это чрезвычайно редкое заболевание (1 случай на 20 000 детей), связанное с неспособностью передней доли гипофиза мозга вырабатывать достаточное количество этого гормона. Следовательно — организм с трудом наращивает жир, мышцы и кости тела.

Шварцштейн выписал Месси ежедневно делать инъекцию 75 микрограмм левотироксина. Как вспоминал сам Лео: «Каждую ночь я делал себе инъекции в ноги. Сначала их делали мне родители, потом я научился ставить их сам. Игла была маленькой, так что мне не было больно. Для меня это было чем-то рутинным, и я делал это на автомате».

Все бы ничего, но в конце девяностых на Аргентину обрушился экономический кризис. Первые два с половиной года лечения Месси оплачивались из страхового фонда сталелитейного завода, где работал отец Лионеля, но из-за кризиса страховые выплаты урезали. Курс уколов стоил от 900 до 1300 долларов в месяц — неподъемные для семьи Месси деньги.

Родители побежали к руководству родного клуба. «Они сказали, что полностью оплатят лечение, просили не беспокоиться, но в итоге дали всего 300 песо, — Вспоминал отец Лео. — Если бы они заплатили, мы бы точно остались в Росарио». Не стал помогать и «Ривер Плейт», который внимательно следил за юным дарованием — кризис ударил даже по самым мощным клубам страны.

Ситуация стала критической — лечение нельзя прерывать, а денег у семьи становилось все меньше. На помощь пришли два предпринимателя из Буэнос-Айреса: поклонники таланта юного Месси, связали семью Лео с представителями «Барселоны». Так о Месси узнал менеджер клуба Жозеп Мария Мингелья, который сыграл ключевую роль в карьере аргентинца.

Первоначально «Барселона» изначально не особо заинтересовалась Месси, но Мингелья купил Лионелю и его отцу билеты в Испанию и оплатил проживание в Барселоне — он был готов доказать большому руководству каталонского клуба, что перед ними — настоящий гений.

«На тренировках все видели, на что способен Лео, обсуждения шли неделя за неделей, но никто не принимал никаких решений: кому-то Месси нравился, кого-то смущал его рост… Тогда я решился позвонить советнику президента “Барселоны” Жоана Гаспара, и тот назначил проверку в контрольном матче. Чарли Решак, который был советником президента “Барселоны”, сразу увидел то, что остальные боялись признать. Лео был хорош», — рассказывал Мингелья.

Чтобы показать намерения семье Месси, которая уже было решила, что «Барса» поступит с ними так же, как и «Ньюэллс Олд Бойз». Мингелья и Решак подготовили временное соглашение — то самое знаменитое соглашение на салфетке, которое было подписано 14 декабря 2000 года в одном из ресторанов на горе Монтжуик.

Вскоре Месси подписал полноценный юниорский контракт. Отец Лионеля получил должность в юношеской системе «Барселоны». Лечение помогло Лео — он даже обогнал Марадону на 2 сантиметра.