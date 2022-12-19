Почему Месси называли карликом и гномом. Он почти не рос, его мучили уколами

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11:54 (мск), источник: Sport24

Почему Месси называли карликом и гномом. Он почти не рос, его мучили уколами

Как оказалось, величие не измеряется в сантиметрах.

Наверх
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

После долгожданной и выстраданной победы на чемпионате мира в Катаре Лионель Месси теперь уже официально может смотреть на весь мир свысока его 169 сантиметров. Прозвище Месси «гном», которое часто употребляют хейтеры Лео, вряд ли будет популярно в ближайшее время — если только как раз с какой-то положительной, околомагической коннотацией.

Но в детстве вопрос низкого роста стоял для Лео очень остро — все из-за дефицита гормона роста, который ему диагностировали в 11 лет.

Первые проблема с ростом Месси заметили, когда ему было еще девять. Тренеров «Ньюэллс Олд Бойз» начал напрягать тот факт, что в отличие от партнеров, Месси оставался крайне низким для своего возраста — 127 сантиметров. Это не мешало ему разрывать всех на детских турнирах, но могло стать потенциальной проблемой через несколько лет: как вести единоборства с таким строением.

Источник: goldinauctions.com

«Я был самым маленьким на поле, самым маленьким в школе, самым маленьким во дворе», — рассказывал сам Месси и вспоминал, что папа его друга подкладывал дополнительную подушку на сидение машины, чтобы маленький во всех смыслах Лео видел, что происходит за окном.

Спустя два года Месси перестал расти — его рост остановился на отметке в 132 сантиметра при весе в 30 килограмм. Лео ответили к одному из лучших эндокринологов Росарио Диего Шварцштейну. Тот и поставил диагноз: дефицит гормона роста. Это чрезвычайно редкое заболевание (1 случай на 20 000 детей), связанное с неспособностью передней доли гипофиза мозга вырабатывать достаточное количество этого гормона. Следовательно — организм с трудом наращивает жир, мышцы и кости тела.

Шварцштейн выписал Месси ежедневно делать инъекцию 75 микрограмм левотироксина. Как вспоминал сам Лео: «Каждую ночь я делал себе инъекции в ноги. Сначала их делали мне родители, потом я научился ставить их сам. Игла была маленькой, так что мне не было больно. Для меня это было чем-то рутинным, и я делал это на автомате».

Все бы ничего, но в конце девяностых на Аргентину обрушился экономический кризис. Первые два с половиной года лечения Месси оплачивались из страхового фонда сталелитейного завода, где работал отец Лионеля, но из-за кризиса страховые выплаты урезали. Курс уколов стоил от 900 до 1300 долларов в месяц — неподъемные для семьи Месси деньги.

Родители побежали к руководству родного клуба. «Они сказали, что полностью оплатят лечение, просили не беспокоиться, но в итоге дали всего 300 песо, — Вспоминал отец Лео. — Если бы они заплатили, мы бы точно остались в Росарио». Не стал помогать и «Ривер Плейт», который внимательно следил за юным дарованием — кризис ударил даже по самым мощным клубам страны.

Источник: http://newellsoldboys.com.ar

Ситуация стала критической — лечение нельзя прерывать, а денег у семьи становилось все меньше. На помощь пришли два предпринимателя из Буэнос-Айреса: поклонники таланта юного Месси, связали семью Лео с представителями «Барселоны». Так о Месси узнал менеджер клуба Жозеп Мария Мингелья, который сыграл ключевую роль в карьере аргентинца.

Первоначально «Барселона» изначально не особо заинтересовалась Месси, но Мингелья купил Лионелю и его отцу билеты в Испанию и оплатил проживание в Барселоне — он был готов доказать большому руководству каталонского клуба, что перед ними — настоящий гений.

«На тренировках все видели, на что способен Лео, обсуждения шли неделя за неделей, но никто не принимал никаких решений: кому-то Месси нравился, кого-то смущал его рост… Тогда я решился позвонить советнику президента “Барселоны” Жоана Гаспара, и тот назначил проверку в контрольном матче. Чарли Решак, который был советником президента “Барселоны”, сразу увидел то, что остальные боялись признать. Лео был хорош», — рассказывал Мингелья.

Источник: AP 2022

Чтобы показать намерения семье Месси, которая уже было решила, что «Барса» поступит с ними так же, как и «Ньюэллс Олд Бойз». Мингелья и Решак подготовили временное соглашение — то самое знаменитое соглашение на салфетке, которое было подписано 14 декабря 2000 года в одном из ресторанов на горе Монтжуик.

Вскоре Месси подписал полноценный юниорский контракт. Отец Лионеля получил должность в юношеской системе «Барселоны». Лечение помогло Лео — он даже обогнал Марадону на 2 сантиметра.

А 18 декабря в Лусаиле, как и Диего, выиграл чемпионат мира — закрыв все вопросы о том, кто же самый великий в самой популярной игре с мячом.

Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российская порнозвезда выложила горячие фото в честь победы Аргентины в финале ЧМ-2022
Российских футболистов унизили после финала ЧМ-2022: «Проиграли позорно. Даже гимн России не могли спеть»
Главные темы
Только один француз мог справиться с Месси. Его не было в Катаре
«Золотые» руки Аргентины. Главный герой чемпионов после Месси
Почему Месси называли гномом. Он плохо рос, его мучили уколами
Ди Мария — гений финалов. Рыдал в 2014-м, а теперь принес трофей
Кубок Месси. Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира по футболу
Пеле поздравил сборную Аргентины фразой «Диего сейчас улыбается»
Чемпионат мира по футболу в Катаре вошел в тройку самых посещаемых в истории турнира
Путин поздравил президента Аргентины с победой его страны на ЧМ-2022
Месси сделал первое заявление после победы на чемпионате мира
Мбаппе пережил ужас в финале ЧМ. От столь сильного удара судьбы его не спасёт даже Макрон
Месси поцеловал Кубок мира
Скалони: Эта команда заставляет меня гордиться собой. Это ее победа
Бывший футболист «Зенита» поделился эмоциями от победы на чемпионате мира
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
Кадр дня
Лионель Месси с Кубком мира
Месси побил рекорд Маттеуса и обогнал Пеле по голам
На ЧМ-2022 было забито 172 гола — это новый рекорд мировых первенств
Лионель Месси во второй раз признан лучшим игроком чемпионата мира
Сколько ошибок совершил польский арбитр в финале? Марчиняк не удалил аргентинца
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу
Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу
Финал чемпионата мира посетили 88 966 зрителей
ВикторинаПравда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
«Клоуны на VAR даже не удосужились просмотреть повтор пенальти!» Кафельников — о финале ЧМ
Льорис установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира
Месси стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира
Разница с Россией очевидна. Фиаско организаторов с церемонией закрытия ЧМ-2022
Бекхэм высоко оценил уровень футбола на чемпионате мира-2022 в Катаре
Удар по Аргентине прямо перед финалом ЧМ! Драма на разминке
В оргкомитете чемпионата мира назвали число посетивших матчи ЧМ болельщиков
В WADA назвали число проведенных во время чемпионата мира допинг-тестов
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
15Церемония награждения после финала ЧМ
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
13У хорватов бронза! Команда Далича победила в матче за третье место
16Карьера Месси в сборной Аргентины
13Нас ждет повтор матча с ЧМ-2018. Франция вышла в финал
19Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ
14На ЧМ состоялся матч легенд футбола
19Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
16Подвиг по расписанию. Сборная Марокко выбила Португалию
22Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
Чемпион мира по футболу назвал Роналду разочарованием турнира в Катаре
Владимир Габулов: Матч за третье место на ЧМ абсолютно не нужен. Лишнее мероприятие
Шейх скандально отменил гол сборной Франции! Советский судья поддался давлению на ЧМ-1982
Президент Казахстана обратился к эмиру Катара по поводу ЧМ-2022
Франция и Аргентина опубликовали стартовые составы на финал чемпионата мира
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Фанаты Бразилии разозлились на Неймара, устроившего вечеринку сразу после вылета с ЧМ
Датский журналист в прямом эфире сравнил сборную Марокко с обезьянами
Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ от показа видеообращения перед финалом ЧМ: «Время исправить ошибку еще есть»
Маттеус: Месси — футболист тысячелетия
Ашраф Хакими извинился перед Джанни Инфантино за оскорбление после матча ЧМ с Хорватией
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь