На ЧМ-2022 установлен рекорд по количеству серий пенальти

Всего на мировом первенстве в Катаре матчи доходили до серии пенальти пять раз — дважды в ⅛ финала (в матче между сборными Хорватии и Японии и встрече Марокко и Испании), дважды в четвертьфинале (встреча Аргентины и Нидерландов и матч Хорватия — Бразилия), и в финале турнира, в котором встречались сборные Аргентины и Франции.