На ЧМ-2022 установлен рекорд по количеству серий пенальти
На чемпионате мира по футболу в Катаре был установлен рекорд по количеству сыгранных серий пенальти.
На чемпионате мира по футболу в Катаре был установлен рекорд по количеству сыгранных серий пенальти.
Всего на мировом первенстве в Катаре матчи доходили до серии пенальти пять раз — дважды в ⅛ финала (в матче между сборными Хорватии и Японии и встрече Марокко и Испании), дважды в четвертьфинале (встреча Аргентины и Нидерландов и матч Хорватия — Бразилия), и в финале турнира, в котором встречались сборные Аргентины и Франции.
Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины одержала победу над командой Франции со счётом 4:2 в серии пенальти (по итогам основного и дополнительного времени на табло была зафиксирована ничья — 3:3).
Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.
Болельщики в Аргентине ликуют после победы на ЧМ: