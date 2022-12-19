Тренер Аргентины хочет, чтобы Месси сыграл на следующем чемпионате мира

В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира. В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли французов (3:3; 4:2 по пенальти). Месси во второй раз был признан лучшим футболистом мирового первенства (2014, 2022), победа в Катаре стала для 35-летнего нападающего первой в карьере.

«Пока, я думаю, мы должны оставить под него место на следующий чемпионат мира, если он захочет сыграть в 2026-м. Можно сохранить под него 10-й номер, если он захочет сыграть. Я думаю, что он заслужил право выбирать, что делать с футбольной карьерой и со сборной Аргентины», — цитирует Скалони TyC Sports.