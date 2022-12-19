Как выглядит жена великого Месси. Их объединила смерть, а сейчас это самая счастливая пара на Земле

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Мечта Месси сбылась — он наконец поднял над головой долгожданный Кубок мира. На ЧМ в Катаре Лео на каждом матче активно поддерживала жена — 34-летняя Антонелла Рокуццо. Самое время познакомить вас с избранницей новоиспеченного чемпиона мира.

Как они начали встречаться?

Ходит миф, что Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо встречаются с детства. Это не так — они и правда знакомы с детского возраста, а 11-летний Лео даже как-то написал подруге, что однажды они станут парой.

Но их отношения складывались не так идеально. В 13 лет Месси вместе с семьей переехал в Испанию, когда «Барселона» согласилась оплачивать его лечение. Антонелла поехать за ним не смогла, потому их отношения остались на уровне детской дружбы.

Их отношения возобновились в 2007-м, когда Лео было 19, а Антонелле — 20. Одна из близких подруг девушки, Урсулу Нотц, погибла в автокатастрофе. Месси вернулся в Аргентину, чтобы поддержать Рокуццо — так их отношения получили новый виток.

Чтобы встречаться с Месси, Антонелла даже рассталась со своим бойфрендом. Тот отреагировал с достоинством: «По крайней мере, она бросила меня ради Месси, а не какого-то старого пердуна». С того времени пара неразлучна.

Уже в июне 2017-го Лео и Антонелла сыграли свадьбу в Аргентине. На торжественной церемонии присутствовали товарищи Месси по команде, а также Шакира и ее тогдашний муж Жерар Пике.

Чем занимается Антонелла?

По информации Vanity Fair España, Рокуццо училась в университете в Аргентине. Она получила степень бакалавра в области гуманитарных и социальных наук в Национальном университете Росарио и начала обучение в аспирантуре по стоматологии. Однако, как сообщается, позже девушка бросила учебу, чтобы переехать поближе к Месси.

В ноябре 2016-го Рокуццо объявила, что подписала модельный контракт с дизайнером Рики Саркани. Издание Marca сообщало, что в 2017-м она и ее подруга София Бальби, жена футболиста Луиса Суареса, открыли в Барселоне бутик аргентинского обувного бренда Sarkany. Еще Антонелла сотрудничала с несколькими фитнес-брендами и компаниями, включая Adidas и Stella McCartney.

Дети Месси и Рокуццо

Антонелла и Лео воспитывают трех прекрасных мальчиков: в 2012-м у пары появился первенец Тьяго, в 2015-м — Матео, а в 2018-м — младший сын Чиро.