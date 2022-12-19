Как выглядит жена великого Месси. Их объединила смерть, а сейчас это самая счастливая пара на Земле

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
14:08 (мск), источник: Sport24

Как выглядит жена великого Месси. Их объединила смерть, а сейчас это самая счастливая пара на Земле

Знакомьтесь, Антонелла Рокуццо.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Мечта Месси сбылась — он наконец поднял над головой долгожданный Кубок мира. На ЧМ в Катаре Лео на каждом матче активно поддерживала жена — 34-летняя Антонелла Рокуццо. Самое время познакомить вас с избранницей новоиспеченного чемпиона мира.

Как они начали встречаться?

Ходит миф, что Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо встречаются с детства. Это не так — они и правда знакомы с детского возраста, а 11-летний Лео даже как-то написал подруге, что однажды они станут парой.

Источник: AP 2022

Но их отношения складывались не так идеально. В 13 лет Месси вместе с семьей переехал в Испанию, когда «Барселона» согласилась оплачивать его лечение. Антонелла поехать за ним не смогла, потому их отношения остались на уровне детской дружбы.

Их отношения возобновились в 2007-м, когда Лео было 19, а Антонелле — 20. Одна из близких подруг девушки, Урсулу Нотц, погибла в автокатастрофе. Месси вернулся в Аргентину, чтобы поддержать Рокуццо — так их отношения получили новый виток.

Источник: AP 2022

Чтобы встречаться с Месси, Антонелла даже рассталась со своим бойфрендом. Тот отреагировал с достоинством: «По крайней мере, она бросила меня ради Месси, а не какого-то старого пердуна». С того времени пара неразлучна.

Уже в июне 2017-го Лео и Антонелла сыграли свадьбу в Аргентине. На торжественной церемонии присутствовали товарищи Месси по команде, а также Шакира и ее тогдашний муж Жерар Пике.

Источник: AP 2022

Чем занимается Антонелла?

По информации Vanity Fair España, Рокуццо училась в университете в Аргентине. Она получила степень бакалавра в области гуманитарных и социальных наук в Национальном университете Росарио и начала обучение в аспирантуре по стоматологии. Однако, как сообщается, позже девушка бросила учебу, чтобы переехать поближе к Месси.

В ноябре 2016-го Рокуццо объявила, что подписала модельный контракт с дизайнером Рики Саркани. Издание Marca сообщало, что в 2017-м она и ее подруга София Бальби, жена футболиста Луиса Суареса, открыли в Барселоне бутик аргентинского обувного бренда Sarkany. Еще Антонелла сотрудничала с несколькими фитнес-брендами и компаниями, включая Adidas и Stella McCartney.

Дети Месси и Рокуццо

Антонелла и Лео воспитывают трех прекрасных мальчиков: в 2012-м у пары появился первенец Тьяго, в 2015-м — Матео, а в 2018-м — младший сын Чиро.

Источник: Reuters

«Ты растешь и учишься, набираешься опыта во всех сферах жизни, на поле и вне его. Но, как человек, рождение троих детей изменило мой взгляд на жизнь, мой образ мышления, а также помогло мне расти, — говорил Месси. — Несмотря на то, что дома с тремя детьми у нас мало времени для отдыха, мы стараемся наслаждаться каждой секундой с ними, будь то просмотр телевизора, игры или что-то еще. Нам нравится оставаться дома и наслаждаться этими моментами».

Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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История чемпионатов мира
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
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