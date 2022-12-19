Футбол победил политику. Спасибо за такой чемпионат мира, Катар!

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В Катаре мог пройти самый худший за долгое время чемпионат мира. От попыток максимально политизировать турнир веяло чем-то искусственным, чуждым футболу. Нарушение прав мигрантов, призывы бойкотировать первенство планеты — казалось, кто-то специально только и ищет повод, чтобы уколоть организаторов, выигравших право проведения ЧМ-2022 в борьбе с США.

Добавим к этому дискуссию, стоит ли капитанам надевать в мусульманской стране радужные повязки, а после запрета со стороны ФИФА — призывы к УЕФА выйти из состава Международной федерации. Вспомним запрет на продажу практически повсеместно пива. Унылую атмосферу в фан-зонах. Провальное выступление страны-хозяйки. Опустевшие уже к перерыву трибуны на матче открытия. Я уж не говорю о решении вычеркнуть из числа участников отборочных стыков сборную России.

В общем, на старте ЧМ все выглядело довольно печально. Но потом футбол победил политику! Оставив споры о повязках, мигрантах и всем подобным в стороне, а на ЧМ-2022 начала править только ИГРА. И мы получили крутейшее шоу! С самым драматичным и зрелищным финалом за всю историю. По крайней мере, никто не помнит ничего более фантастического.

Как отметил в интервью «СЭ» известный британский журналист Кир Рэднедж, поражение Аргентины от Саудовской Аравии на старте все перевернуло. Неужели Месси на своем последнем чемпионате мира вылетит уже после группового этапа? И мозги у болельщиков резко переключились с негативной волны на события на полях. Где есть место эмоциям, сенсациям и драме. А дальше сюжеты посыпались один за другим.

Германия на втором подряд ЧМ не вышла в плей-офф, оконфузились Бельгия с Данией, а настоящим открытием стало Марокко. Успех команды Валида Реграги тем значительнее, что она шла сложнейшим маршрутом — сначала заняло первое место в группе с Хорватией и Бельгией, затем в плей-офф победила Испанию с Португалией, а споткнулась только на Франции. Но и так Марокко вошло в историю, став первой африканской сборной в полуфинале ЧМ. А опорника Амрабата до какого-то момента называли одним из претендентов на звание лучшего игрока. Однако в итоге героями суждено было стать другим.

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И один из них — без сомнений, Мбаппе. Французский вундеркинд подтвердил свой статус самого дорогого футболиста Земли, став лучшим бомбардиром. Кильян играл невероятно, а его хет-трик в финале — мощнейшее достижение. Мбаппе мог все перевернуть в решающей битве, став без двух дней в 24 года двукратным чемпионом мира. Не сложилось. Впрочем, у этого парня все впереди. Похоже, ближайшее десятилетие будет за ним — в борьбе с Холанном. Но в Катаре приехали и другие звезды, которые, конечно, забрали основное внимание.

Изначально исторический статус ЧМ-2022 придавал тот факт, что он с большой долей вероятности становился последним для двух величайших футболистов XXI века — Месси и Роналду. Аргентинцу через четыре года будет 39 лет, португальцу — 41. При всем уважении — не верю, а Лео еще до начала турнира прямо говорил о своем последнем ЧМ. Получается, прощальные гастроли двух гениев.

Криштиану свои смазал. Сначала устроил унизительное выклянчивание гола, не дотянувшись до мяча. Затем нагрубил тренеру после замены, а в результате обосновался в плей-офф на скамейке запасных. Это помогло португальцам пройти ⅛ финала, однако в четвертьфинале шлагбаум поставило Марокко. И выход на замену Роналду никак португальцам не помог. Грустно, что красивая карьера большого мастера завершается именно так.

А вот его многолетний соперник Месси взял от турнира все. Лео забивал во всех матчах плей-офф, побил множество рекордов, сделал дубль в финальной встрече, забил послематчевый пенальти и получил звание лучшего игрока ЧМ-2022. А самое главное — поднял над головой Кубок мира, стерев тем самым главное отличие в достижениях от своего великого соотечественника Диего Марадоны.

Это был чемпионат Месси. И всей сборной Аргентины, где творил не только Лео, но и голкипер Мартинес, уничтоживший соперников в двух послематчевых сериях пенальти. И Альварес, забивавший важные голы, включая дубль в полуфинале. И Ди Мария, заработавший пенальти и поразивший ворота сам в финале. И все остальные трудяги «Альбиселесте».

Они жаждали этот Кубок больше всех — и они его получили.

Спасибо за такой роскошный чемпионат, Катар!