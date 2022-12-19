Футбол победил политику. Спасибо за такой чемпионат мира, Катар!

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
14:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Футбол победил политику. Спасибо за такой чемпионат мира, Катар!

Возможно, ЧМ-2022 стал самым зрелищным за всю историю.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В Катаре мог пройти самый худший за долгое время чемпионат мира. От попыток максимально политизировать турнир веяло чем-то искусственным, чуждым футболу. Нарушение прав мигрантов, призывы бойкотировать первенство планеты — казалось, кто-то специально только и ищет повод, чтобы уколоть организаторов, выигравших право проведения ЧМ-2022 в борьбе с США.

Фоторепортаж
Сборная Аргентины — чемпион мира!

Добавим к этому дискуссию, стоит ли капитанам надевать в мусульманской стране радужные повязки, а после запрета со стороны ФИФА — призывы к УЕФА выйти из состава Международной федерации. Вспомним запрет на продажу практически повсеместно пива. Унылую атмосферу в фан-зонах. Провальное выступление страны-хозяйки. Опустевшие уже к перерыву трибуны на матче открытия. Я уж не говорю о решении вычеркнуть из числа участников отборочных стыков сборную России.

В общем, на старте ЧМ все выглядело довольно печально. Но потом футбол победил политику! Оставив споры о повязках, мигрантах и всем подобным в стороне, а на ЧМ-2022 начала править только ИГРА. И мы получили крутейшее шоу! С самым драматичным и зрелищным финалом за всю историю. По крайней мере, никто не помнит ничего более фантастического.

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Как отметил в интервью «СЭ» известный британский журналист Кир Рэднедж, поражение Аргентины от Саудовской Аравии на старте все перевернуло. Неужели Месси на своем последнем чемпионате мира вылетит уже после группового этапа? И мозги у болельщиков резко переключились с негативной волны на события на полях. Где есть место эмоциям, сенсациям и драме. А дальше сюжеты посыпались один за другим.

Германия на втором подряд ЧМ не вышла в плей-офф, оконфузились Бельгия с Данией, а настоящим открытием стало Марокко. Успех команды Валида Реграги тем значительнее, что она шла сложнейшим маршрутом — сначала заняло первое место в группе с Хорватией и Бельгией, затем в плей-офф победила Испанию с Португалией, а споткнулась только на Франции. Но и так Марокко вошло в историю, став первой африканской сборной в полуфинале ЧМ. А опорника Амрабата до какого-то момента называли одним из претендентов на звание лучшего игрока. Однако в итоге героями суждено было стать другим.

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И один из них — без сомнений, Мбаппе. Французский вундеркинд подтвердил свой статус самого дорогого футболиста Земли, став лучшим бомбардиром. Кильян играл невероятно, а его хет-трик в финале — мощнейшее достижение. Мбаппе мог все перевернуть в решающей битве, став без двух дней в 24 года двукратным чемпионом мира. Не сложилось. Впрочем, у этого парня все впереди. Похоже, ближайшее десятилетие будет за ним — в борьбе с Холанном. Но в Катаре приехали и другие звезды, которые, конечно, забрали основное внимание.

Изначально исторический статус ЧМ-2022 придавал тот факт, что он с большой долей вероятности становился последним для двух величайших футболистов XXI века — Месси и Роналду. Аргентинцу через четыре года будет 39 лет, португальцу — 41. При всем уважении — не верю, а Лео еще до начала турнира прямо говорил о своем последнем ЧМ. Получается, прощальные гастроли двух гениев.

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Криштиану свои смазал. Сначала устроил унизительное выклянчивание гола, не дотянувшись до мяча. Затем нагрубил тренеру после замены, а в результате обосновался в плей-офф на скамейке запасных. Это помогло португальцам пройти ⅛ финала, однако в четвертьфинале шлагбаум поставило Марокко. И выход на замену Роналду никак португальцам не помог. Грустно, что красивая карьера большого мастера завершается именно так.

А вот его многолетний соперник Месси взял от турнира все. Лео забивал во всех матчах плей-офф, побил множество рекордов, сделал дубль в финальной встрече, забил послематчевый пенальти и получил звание лучшего игрока ЧМ-2022. А самое главное — поднял над головой Кубок мира, стерев тем самым главное отличие в достижениях от своего великого соотечественника Диего Марадоны.

Это был чемпионат Месси. И всей сборной Аргентины, где творил не только Лео, но и голкипер Мартинес, уничтоживший соперников в двух послематчевых сериях пенальти. И Альварес, забивавший важные голы, включая дубль в полуфинале. И Ди Мария, заработавший пенальти и поразивший ворота сам в финале. И все остальные трудяги «Альбиселесте».

Они жаждали этот Кубок больше всех — и они его получили.

Спасибо за такой роскошный чемпионат, Катар!

Автор: Константин Алексеев

Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
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