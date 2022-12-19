Рекорды Месси и Мбаппе, фиаско Роналду. Итоги чемпионата мира в Катаре

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины в одном из самых интригующих финалов в 92-летней истории турнира. В решающем матче южноамериканцы обыграли победителя чемпионата мира 2018 года команду Франции (3:3; по пенальти — 4:2).

Аргентинцы контролировали игру, обеспечив себе преимущество в два мяча благодаря голам Лионеля Месси (23-я минута, с пенальти) и Анхеля Ди Марии (36), французы же включилась в игру только после 70-й минуты. Несмотря на то что до конца второго тайма оставалось около 20 минут, сказался фактор одного из лучших футболистов мира — французского нападающего Килиана Мбаппе. На 80-й минуте он реализовал пенальти, а через минуту забил после передачи Маркуса Тюрама. Французы также имели несколько моментов в конце основного времени матча, но их не удалось реализовать.

В первом дополнительном тайме команды не смогли забить. Катализатором нового витка интриги стал Месси, который отличился на 108-й минуте встречи. Через 10 минут французы снова сумели сравнять счет — третий мяч в финале забил Мбаппе, уверенно реализовавший пенальти. В конце игры вновь сборная Франции могла выйти вперед, но нападающий Рандаль Коло-Муани не смог реализовать выход один на один с голкипером аргентинцев Эмилиано Мартинесом. В послематчевой серии пенальти в составе сборной Аргентины отличились Месси, Пауло Дибала, Леандро Паредес и Гонсало Монтиэль, у французов реализовали 11-метровые Мбаппе и Коло-Муани.

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Путь к финалу сборная Аргентины начала с поражения от команды Саудовской Аравии (1:2). После этого южноамериканская команда оказалась сильнее мексиканцев (2:0) и поляков (2:0) и заняла первое место в группе С. На первой стадии плей-офф сборная Аргентины обыграла австралийцев (2:1), в четвертьфинале — нидерландцев (2:2; по пенальти — 4:3), в полуфинале — вице-чемпионов мира 2018 года — сборную Хорватии (3:0).

Команда Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. На счету команды Франции две победы на мировых первенствах — в 1998 и 2018 годах. Рекордсменом по количеству титулов является сборная Бразилии (пять раз), по четыре раза турнир выигрывали итальянцы и немцы, дважды чемпионами становились уругвайцы, по разу — англичане и испанцы.

Перед началом турнира Месси сообщил, что для него чемпионат мира в Катаре станет последним. Позднее главный тренер аргентинцев Лионель Скалони заявил на пресс-конференции, что финальный матч первенства станет последним для Месси в составе сборной. Однако после победы семикратный обладатель «Золотого мяча» отказался от идеи завершить карьеру в национальной команде.

«Нет, я не собираюсь уходить из сборной, — сказал 35-летний Месси, комментарий которого приводит журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо. — Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке».

Герои турнира: Месси, Мбаппе и Ливакович

В игровых моментах главной звездой прошедшего чемпионата мира оказался Месси, которого признали лучшим игроком турнира, причем он получил эту награду во второй раз — ранее он был удостоен ее на мировом первенстве 2014 года, тогда сборная Аргентины проиграла в финале команде Германии (0:1).

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Аргентинский нападающий стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который дважды стал лучшим игроком турнира. Месси был талисманом сборной Аргентины, дважды забив победные мячи — в матчах с мексиканцами и хорватами. К уверенной игре аргентинца добавились несколько значимых рекордов футбола. Он установил рекорд по количеству игр на чемпионатах мира, после финальной встречи на счету 35-летнего нападающего стало 26 матчей на мировых первенствах. Ранее рекорд принадлежал чемпиону мира 1990 года немцу Лотару Маттеусу. Оба футболиста приняли участие в пяти чемпионатах мира.

Также Месси стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины на чемпионатах мира, прежний рекорд принадлежал Габриэлю Батистуте — 10 голов. По количеству забитых мячей на мировых первенствах аргентинец обогнал трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле — на счету Месси 13 голов, столько же у француза Жюста Фонтена, далее идут немец Герд Мюллер (14), бразилец Роналдо (15) и немец Мирослав Клозе (16).

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Не менее ярко провел чемпионат мира Мбаппе, он отличился восемь раз, став лучшим бомбардиром турнира, обогнав Месси на один гол. Третий гол Мбаппе в финале стал 172-м на чемпионате мира в Катаре. Ранее ни на одном турнире не забивалось больше 171 мяча (такая результативность была зафиксирована в 1998 и 2014).

Благодаря хет-трику в финале француз стал лучшим бомбардиром в истории финальных матчей чемпионатов мира с четырьмя голами. 23-летний Мбаппе, являющийся на данный момент одним из самых успешных молодых футболистов, побил рекорд Пеле: в матче ⅛ финала француз забил два мяча, тем самым он стал первым футболистом до 24 лет, который отличился девять раз на мировых первенствах. На счету бразильца было семь голов. Также Мбаппе зачастую удерживал на себе внимание игроков обороны соперника, как это произошло во встречах с англичанами (2:1) и марокканцами (2:0). В этих матчах защитники соперника прикрывали именно Мбаппе, из-за чего удавалось отличиться другим футболистам сборной Франции.

Среди футболистов турнира можно также отметить вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича, без которого команда не смогла бы на втором турнире подряд войти в тройку призеров. Он провел на турнире семь матчей из семи возможных, пропустив семь мячей и два раза сыграв «на ноль». Главные его подвиги произошли в первых двух раундах плей-офф чемпионата мира, в которых хорваты обыграли японцев (1:1; по пенальти — 3:1) и бразильцев (1:1; по пенальти — 4:2).

Ливакович в матче ⅛ финала с японцами отбил три пенальти, став третьим вратарем после Рикарду (Португалия) и Даниела Субашича (Хорватия), отразившим такое количество ударов в серии 11-метровых ударов. Ливакович внес большой вклад и в победу команды над одним из фаворитов турнира сборной Бразилии, отразив два пенальти в послематчевой серии. Также вратарь установил рекорд по количеству спасений в одной игре на чемпионатах мира, отразив 11 ударов в матче против бразильцев.

Российский след в Катаре

Сборная России не смогла попасть на чемпионат мира в Катаре. В отборочном турнире команда под руководством Валерия Карпина до последнего тура претендовала на выход на мировое первенство с первого места в группе, но в заключительной встрече уступила будущим бронзовым призерам турнира сборной Хорватии (0:1). У россиян сохранялись шансы попасть на мировое первенство — для этого в стыковых матчах в марте было необходимо пройти двух соперников — поляков и, в случае успеха в первой игре, победителя матча между сборными Швеции и Чехии. Но 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине до дальнейшего уведомления.

Несмотря на санкции, российский футбол был представлен в Катаре. Самым неожиданным его представителем был полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который с ранних лет жил в России и выступал за молодежные команды московских «Локомотива» и ЦСКА, а также играл в махачкалинском «Анжи». На чемпионате мира внимание к нему было приковано в том числе из-за бутс, на которых были изображены флаги России и Камеруна. Также на мировом первенстве выступали два футболиста из клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) — камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамалё и хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен.

На протяжении всего чемпионата болельщиков со всего мира знакомили с русской культурой — отечественные песни и танцы были включены в программу фолк-фестиваля в этнографической деревне «Катар». В фестивале участвовали коллективы из 22 стран. При поддержке посольств государств были организованы выставки, презентации и выступления.

Российские волонтеры, принимавшие участие в организации чемпионата мира в Катаре, под занавес турнира устроили день национальной культуры для коллег из других стран. Российская музыка звучала на подходах к стадионам. Так, перед полуфинальным матчем между сборными Аргентины и Хорватии, местный оркестр исполнил романс Бориса Фомина «Дорогой длинною».

Особняком стояла шоу-программа, которая проходила в фан-зоне Hayya («Хайя»). На крытом катке показывали «Лебединое озеро» в исполнении Государственного балета на льду Санкт-Петербурга. Там же с 1 по 10 декабря проходили показы ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», одной из участниц которого стала победительница Олимпийских игр 2022 года фигуристка Анна Щербакова.

Второй подряд вылет немцев, неудачи испанцев и бельгийцев

Сборная Германии второй раз подряд не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира после победного для себя турнира 2014 года. В Катаре немцы заняли третье место в группе E. Они уступили японцам (1:2), сыграла вничью с испанцами (1:1) и победили сборную Коста-Рики (4:2). Сборная Германии впервые не смогла одержать хотя бы одну победу в первых двух матчах. Тем не менее главный тренер команды Ханс-Дитер Флик заявил, что не планирует покидать свой пост.

Еще одним разочарованием турнира стала сборная Бельгии с «золотым поколением», в которое входят такие игроки, как Эден Азар, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа. На предыдущих чемпионатах мира команда показала хорошие результаты: на мировом первенстве в Бразилии был выход в четвертьфинал, а в России была завоевана бронза, что является лучшим достижением в истории бельгийской сборной. Тогда в матче за третье место бельгийцы победили англичан со счетом 2:0.

Капитан бельгийцев Де Брюйне перед матчем второго тура против марокканцев (0:2) заявил, что у его сборной нет шансов на победу на турнире, потому что она «слишком стара». В СМИ после этого поражения появилась информация, что на тренировке сборной Бельгии произошла потасовка. В итоге бельгийцы заняли третье место в группе F, уступив сборным Марокко и Хорватии и опередив команду Канады. После матча третьего тура группового этапа с хорватами (0:0) главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил об уходе со своего поста. Он возглавлял команду с 2016 года.

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Сборная Испании хоть и вышла из группы, но во второй раз подряд не смогла преодолеть стадию ⅛ финала. Испанцы уступили в заключительном матче группы Е японцам (1:2), из-за чего вышли в плей-офф со второго места. А в ⅛ финала проиграли марокканцам (0:0; по пенальти — 0:3), ставшим главным открытием турнира. Сборная Испании повторила результат чемпионата мира 2018 года, тогда в ⅛ финала она проиграла сборной России (1:1; по пенальти — 3:4). 8 декабря было объявлено о прекращении сотрудничества Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с главным тренером команды Луисом Энрике, его на этом посту сменил Луис де ла Фуэнте.

Не оправдала ожиданий болельщиков и сборная Бразилии. Еще перед первым матчем на турнире нападающий команды Неймар выложил фотографию, где на гербе сборной Бразилии было изображено шесть звезд вместо пяти, предрекая команде победу на мировом первенстве. Бразильцы заняли первое место в группе G, в которой выступали с командами Швейцарии, Камеруна и Сербии. Неймар пропустил два последних матча группового этапа из-за повреждения. В ⅛ финала сборная Бразилии победила команду Южной Кореи (4:1), но в четвертьфинале уступила хорватам (1:1; по пенальти — 2:4) — после гола Неймара, забитого в дополнительное время, команда преждевременно расслабилась и позволила сопернику сравнять счет на 117-й минуте. После поражения в четвертьфинале главный тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе со своего поста.

Фиаско Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду провел неоднозначный чемпионат мира, запомнившись болельщикам скорее разного рода скандалами, чем игровыми моментами. Еще до начала турнира Роналду дал резонансное интервью, в котором заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Недовольство Роналду было выражено и тем, что он потерял место основного игрока в «Манчестер Юнайтед». 22 ноября — через два дня после старта чемпионата мира — английский клуб объявил о расторжении контракта с нападающим.

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Негативный фон не помешал Роналду установить рекорд. Он стал первым футболистом, который забил на пяти чемпионатах мира — нападающий отличился в матче первого тура группового этапа с командой Ганы (3:2). На этом голы Роналду за сборную Португалии на мировом первенстве закончились, а сам футболист так и не провел ни одного полного матча на турнире.

Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш оставил Роналду в запасе на игру ⅛ финала с командой Швейцарии (6:1). Футболист не попал в стартовый состав национальной сборной на матч крупного турнира впервые за 14 лет. В последний раз это произошло на чемпионате Европы 2008 года, тогда португальцы на групповом этапе уступили швейцарцам (0:2), Роналду провел на скамейке запасных весь матч. В матче чемпионата мира 2022 года футболист вышел во втором тайме, не отличившись результативными действиями. В адрес главного тренера сборной Португалии прозвучала критика со стороны семьи Роналду.

Затем португальская газета Record сообщила, что Роналду заявил Сантушу о желании покинуть расположение сборной из-за недовольства решениями специалиста. Как сообщило издание, Роналду задумался об этом после игры с командой Южной Кореи, когда был заменен на 65-й минуте. На сообщение в СМИ отреагировала Федерация футбола Португалии, которая сообщила, что игрок не изъявлял желания покинуть расположение национальной команды. Сам футболист также написал на своей странице в Twitter, что сборная Португалии «остается сильной и сплоченной командой, которую не сломить извне».

Оказалось, что сломить португальцев все-таки можно, сделала это команда Марокко в четвертьфинале чемпионата мира. Марокканцы победили португальцев со счетом 1:0. Роналду вновь остался в запасе, но вышел на поле на 51-й минуте, когда команда уже проигрывала. Однако помочь своей сборной ему не удалось. Роналду повторил рекорд по числу матчей за национальные сборные — в активе португальца стало 196 матчей, по этому показателю он сравнялся с игроком Кувейта Бадера аль-Мутава. Вылет сборной Португалии в четвертьфинале расстроил Роналду, он покинул поле в слезах. Позднее нападающий, комментируя результат национальной команды, назвал победу на чемпионате мира несбывшейся мечтой. На данный момент 37-летний игрок не заявлял об уходе из сборной.

Исключительная сборная Марокко

Удивила своим выступлением на чемпионате мира сборная Марокко. Она попала в группу F вместе с командами Хорватии, Бельгии и Канады и, казалось, не имела высоких шансов на выход в плей-офф. В первом туре марокканцы сыграли вничью с хорватами (0:0), а затем победили бельгийцев (2:0) и канадцев (2:1) и заняла первое место в квартете. Интересно, что во время турнира марокканцы стали немного менять стиль игры: поначалу команда играла в большей степени от обороны, чтобы ловить соперников на контратаках, но затем стала действовать агрессивнее и прессинговать.

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На стадии ⅛ финала сборная Марокко не без труда победила испанцев, основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти команда оказалась сильнее со счетом 3:0. В не менее тяжелом матче ¼ финала марокканцы обыграли португальцев (1:0). Примечательно, что победы африканской команды в матчах с фаворитами — бельгийцами, испанцами и португальцами — стали причиной ухода трех тренеров этих команд с занимаемых должностей.

Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира. Ранее только три команды с этого континента смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства — помимо сборной Марокко, до этой стадии доходили команды Камеруна (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010). До этого лучшим результатом сборной Марокко на чемпионатах мира был выход в ⅛ финала в 1986 году, тогда на этой стадии марокканцы уступили команде ФРГ (0:1). Несмотря на большие ожидания болельщиков и любителей футбола, сборная Марокко уступила французам (0:2) в полуфинале, а затем проиграла хорватам (1:2) в матче за третье место.

Выступление марокканцев на турнире не всегда сопровождалось позитивными новостями. Например, после победы над сборной Бельгии празднование марокканских болельщиков завершилось погромами и столкновениями с полицией в центре Брюсселя, стражи порядка применили водометы. СМИ сообщали о задержании несколько десятков марокканских фанатов, устроивших в Нидерландах беспорядки после победы своей сборной над командой Испании. После полуфинального матча между сборными Франции и Марокко беспорядки с участием болельщиков обеих команд были зафиксированы в Монпелье, Ницце и Авиньоне, один человек погиб, есть пострадавшие.

Среди сюрпризов можно также отметить выступление сборных Японии и Южной Кореи. Японцы выиграли группу Е, в которой также выступали сборные Испании, Германии и Коста-Рики. Причем азиатская сборная смогла победить немцев и испанцев с одинаковым счетом — 2:1. Однако в ⅛ финала японцы в непростой игре уступили будущим бронзовым призерам хорватам (1:1; 1:3 — по пенальти).

Команда Южной Кореи заняла второе место в группе Н, в которой также выступали сборные Португалии, Уругвая и Ганы. Обеспечить себе путевку в плей-офф южнокорейской сборной удалось после победы португальцев в заключительном туре группового этапа (2:1). Сборная Южной Кореи впервые с 2010 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Лучший результат команда показала под руководством нидерландского специалиста Гуса Хиддинка на домашнем мировом первенстве в 2002 году, заняв четвертое место.

Катар в тройке лучших по посещаемости матчей

В первые дни турнира вызывала вопросы статистика посещаемости матчей. Например, было объявлено, что первую игру турнира — матч между сборными Эквадора и Катара — посетили 67 372 зрителей, при этом заявленная вместимость стадиона «Аль-Байт», на котором проходила встреча, составляла 60 000 мест. Похожая ситуация была и на других матчах на старте турнира.

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22 ноября ФИФА объяснила это тем, что заявленная вместимость катарских стадионов является рекомендуемой, поэтому превышение изначальных значений возможно. Федерация пояснила, что вместимость стадиона «Аль-Байт» составляет 68 895 человек, арены «Халифы» — 45 857 человек, «Аль-Тумамы» — 44 400, стадиона «Ахмад бин Али» — 45 032, «Лусаила» — 88 966, «Стадиона 974» — 44 089, «Эдьюкейшн сити» — 44 667, а «Эль-Джануба» — 44 325.

В общей сложности на матчах чемпионата мира в Катаре побывали 3 млн 404 тыс. 252 болельщика. Средняя посещаемость игр — 53 191 зритель. Самыми посещаемыми стали три игры на стадионе «Лусаил». Аншлаг собрали матч группового этапа Аргентина — Мексика (2:0), полуфинал Аргентина — Хорватия (3:0) и финал турнира Аргентина — Франция (3:3; серия пенальти — 4:2).

На одной только этой арене за время чемпионата мира побывали свыше 874 тыс. зрителей. Меньше всего зрителей на «Лусаиле» собралось на одном из самых результативных матчей турнира — встрече сборных Португалии и Швейцарии в ⅛ финала (6:1) — ее посетило 83 720 человек. Наименьшее число зрителей на всем чемпионате мира собрала игра группового этапа Швейцария — Камерун (1:0), которую посетили 39 089 человек.

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В сравнении с другими чемпионатами мира турнир в Катаре показал хорошую посещаемость. Его превосходят только мировые первенства 1994 и 2014 годов в США и Бразилии — их посетили 3 568 567 и 3 441 450 человек соответственно. В пятерку лучших по этому показателю также входят чемпионат мира 2006 в Германии (3 367 000) и чемпионат мира 2010 в ЮАР (3 167 984). Чемпионат мира — 2018 в России по итогам турнира в Катаре откатился с пятой на шестую строчку (3 031 768).