Чем запомнился ЧМ за пределами поля. От Мисс Хорватия до скинутого кота

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18 декабря прошел финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре. Сборная Аргентины одержала победу над сборной Франции в серии пенальти. ЧМ-2022 запомнился зрелищной игрой, новыми спортивными рекордами и яркими индивидуальными выступлениями именитых игроков, но в этом месяце в Катаре обсуждали не только футбол. РБК Life собрал самое интересное, что происходило во время мундиаля за пределами поля.

Еще до начала ЧМ-2022 в Катаре его прозвали самым скандальным за всю историю. Только по официальным данным во время строительства спортивных объектов погибли от 400 до 500 рабочих. Из-за этого, а также из-за запрета в стране поддержки движения ЛГБТ организаторы турнира долго не могли выбрать звезд, которые будут выступать на открытии. Отказались приехать Дуа Липа, Шакира, Род Стюарт и еще несколько известных музыкантов. В результате ЧМ открыли перформансы вокалиста корейской группы BTS Чона Чонгука и катарского певца Фахада аль-Кубайси.

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Другим резонансным вопросом перед началом турнира была продажа алкоголя. За пределами отелей и курортных зон в Катаре его не купить. Сначала местные власти сделали исключение — допустили продажу пива на стадионах и в фан-зонах, но за два дня до начала мундиаля отменили все послабления. Пиво запретили, но желание потреблять спиртное у болельщиков не пропало. В результате некоторые пытались пронести на трибуны алкоголь в бутафорских биноклях стоимостью $15.

В середине ноября в Сети стали массово распространяться видео с болельщиками сборной Англии, Аргентины и других команд, которые были совсем не похожи на жителей этих стран. Власти Катара обвинили в том, что платили людям за создание видимости заполненных трибун. В стране действительно была программа финансовой поддержки фанатов Fan Leader Network, и ее закрыли именно после появления критики со стороны СМИ. Но однозначно сказать, что всех появлявшихся на видео болельщиков наняли, нельзя. Со многими из них журналисты провели интервью: в результате выяснилось, что люди искренне поддерживают определенные сборные, несмотря на то что не имеют отношения к странам, за которые те играют.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7LFDzDWGvvI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Многим настоящим болельщикам, которые приехали в Катар, также пришлось несладко. Организаторы турнира подготовили фанатский палаточный городок с максимально некомфортными условиями. Остановиться в таком месте стоило около $120 за ночь. Стоит ли говорить, в какую сумму обходилось проживание в более роскошных апартаментах? Среди последних, например, три круизных лайнера, принадлежащих MSC Cruises, — четырехзвездочные MSC Poesia и MSC Opera и пятизвездочный MSC World Europa. Там можно было отдыхать как вздумается: пить алкогольные напитки и не соблюдать дресс-код мусульманской страны. Цены за каюту начинались со $179 за ночь.

Самые яркие болельщики на ЧМ-2022 29 фотографий 29 фотографий 29 фотографий

К слову о несоблюдении дресс-кода. Главной звездой ЧМ вне футбольного поля еще в первые дни стала бывшая Мисс Хорватия Ивана Кнолль, приехавшая в Катар поддержать сборную своей страны. После того как она выложила в соцсети фотографии в декольтированных нарядах и репортаж с прогулки по набережной Дохи в купальнике, на девушку обрушилась волна критики и даже угроз со стороны мусульман.

Несмотря на это, Кнолль продолжила приходить на матчи в откровенной одежде, а затем и вовсе решилась публично покритиковать Катар за «катастрофическую» организацию мундиаля. После сенсационной победы сборной Хорватии над Бразилией королева красоты снова стала звездой соцсетей, исполнив танец голубя, которым известен бразильский футболист Ришарлисон.

Именитых гостей на футболе было значительно меньше, чем обычно. Среди них, например, Дэвид Бекхэм, который привлек внимание СМИ не только самим фактом приезда, но и тем, где и как решил остановиться. Бывший капитан сборной Англии жил со своей семьей в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental de Doha в просторном люксе Baraha View. В номере были большая столовая, открытый внутренний дворик, спортзал и бассейн. А еще Бекхэм привез с собой личного повара — тот готовил блюда, которых не было в меню ресторанов Mandarin Oriental. За все это футболист платил $24,5 тыс. в сутки, однако из роскошного отеля ему пришлось поспешно уехать. Фанаты узнали о местонахождении своего кумира и могли в любой момент его навестить.

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Надо сказать, путь Аргентины к победе был непростым. В одном из матчей команду Месси обыграла сборная Саудовской Аравии. После этой неожиданной триумфальной победы появились сообщения, что наследный принц страны подарил каждому футболисту сборной по автомобилю Rolls-Royce Phantom стоимостью от $460 тыс. до $550 тыс. Но затем глава Федерации футбола Саудовской Аравии опроверг эту информацию, отметив, что футболисты играли не за материальные награды, а с «гордостью, представляя свою нацию».

Другой сенсацией стала Япония, обыгравшая Германию и Испанию. Но японцы запомнились не только слаженной игрой на поле. Болельщики сборной убрали за собой весь мусор после матча, так же поступили и футболисты в раздевалках. У японцев настоящий культ чистоты, корни которого уходят в местные религии буддизм и синтоизм. Убирать за собой жителей страны приучают еще со школы, поэтому на улицах там почти нет ни мусора, ни урн. На одного японского гражданина приходится в два раза меньше бытовых отходов, чем в США. То, что удивило болельщиков и зрителей со всего мира, для гостей с Дальнего Востока — привычное дело.

За месяц футбольного праздника в Катаре случались и курьезные моменты. Так, в соцсетях разлетелось видео, где пресс-атташе сборной Бразилии Винисиус Родригес во время конференции с журналистами грубо скинул кота со стола. Сначала представитель команды погладил животное, случайно пробравшееся на встречу, но затем все же взял за шкирку. Несколько журналистов вскрикнули, а сам Родригес лишь развел руками. Из-за этого происшествия на Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд всего за несколько дней до окончания мундиаля. Зоозащитники потребовали взыскать с организации $200 тыс. и научить ее сотрудников бережному обращению с животными.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aJwLLku15Xc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О другом курьезе мир узнал от китайских болельщиков. На футбольных трансляциях с ЧМ им старательно не показывали трибуны. В стране действуют серьезные коронавирусные ограничения, в то время как жители и гости Катара масок не носят.

Что касается финала ЧМ, его называют лучшим за всю историю турнира. За битвой Франции и Аргентины на стадионе наблюдали один из самых богатых людей планеты Илон Маск, боец UFC Хабиб Нурмагомедов и теннисист Новак Джокович, но наиболее заметным стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он эмоционально поддерживал команду на протяжении всего матча, а после финального свистка вышел на поле, чтобы утешить главную звезду сборной Киллиана Мбаппе.