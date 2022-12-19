Чем запомнился ЧМ за пределами поля. От Мисс Хорватия до скинутого кота

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
16:13 (мск), источник: РБК Life

Чем запомнился ЧМ за пределами поля. От Мисс Хорватия до скинутого кота

Рассказываем о самых ярких моментах триумфального мундиаля.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

18 декабря прошел финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре. Сборная Аргентины одержала победу над сборной Франции в серии пенальти. ЧМ-2022 запомнился зрелищной игрой, новыми спортивными рекордами и яркими индивидуальными выступлениями именитых игроков, но в этом месяце в Катаре обсуждали не только футбол. РБК Life собрал самое интересное, что происходило во время мундиаля за пределами поля.

Еще до начала ЧМ-2022 в Катаре его прозвали самым скандальным за всю историю. Только по официальным данным во время строительства спортивных объектов погибли от 400 до 500 рабочих. Из-за этого, а также из-за запрета в стране поддержки движения ЛГБТ организаторы турнира долго не могли выбрать звезд, которые будут выступать на открытии. Отказались приехать Дуа Липа, Шакира, Род Стюарт и еще несколько известных музыкантов. В результате ЧМ открыли перформансы вокалиста корейской группы BTS Чона Чонгука и катарского певца Фахада аль-Кубайси.

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Другим резонансным вопросом перед началом турнира была продажа алкоголя. За пределами отелей и курортных зон в Катаре его не купить. Сначала местные власти сделали исключение — допустили продажу пива на стадионах и в фан-зонах, но за два дня до начала мундиаля отменили все послабления. Пиво запретили, но желание потреблять спиртное у болельщиков не пропало. В результате некоторые пытались пронести на трибуны алкоголь в бутафорских биноклях стоимостью $15.

В середине ноября в Сети стали массово распространяться видео с болельщиками сборной Англии, Аргентины и других команд, которые были совсем не похожи на жителей этих стран. Власти Катара обвинили в том, что платили людям за создание видимости заполненных трибун. В стране действительно была программа финансовой поддержки фанатов Fan Leader Network, и ее закрыли именно после появления критики со стороны СМИ. Но однозначно сказать, что всех появлявшихся на видео болельщиков наняли, нельзя. Со многими из них журналисты провели интервью: в результате выяснилось, что люди искренне поддерживают определенные сборные, несмотря на то что не имеют отношения к странам, за которые те играют.

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Многим настоящим болельщикам, которые приехали в Катар, также пришлось несладко. Организаторы турнира подготовили фанатский палаточный городок с максимально некомфортными условиями. Остановиться в таком месте стоило около $120 за ночь. Стоит ли говорить, в какую сумму обходилось проживание в более роскошных апартаментах? Среди последних, например, три круизных лайнера, принадлежащих MSC Cruises, — четырехзвездочные MSC Poesia и MSC Opera и пятизвездочный MSC World Europa. Там можно было отдыхать как вздумается: пить алкогольные напитки и не соблюдать дресс-код мусульманской страны. Цены за каюту начинались со $179 за ночь.

Самые яркие болельщики на ЧМ-2022
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29
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29
фотографий

К слову о несоблюдении дресс-кода. Главной звездой ЧМ вне футбольного поля еще в первые дни стала бывшая Мисс Хорватия Ивана Кнолль, приехавшая в Катар поддержать сборную своей страны. После того как она выложила в соцсети фотографии в декольтированных нарядах и репортаж с прогулки по набережной Дохи в купальнике, на девушку обрушилась волна критики и даже угроз со стороны мусульман.

Несмотря на это, Кнолль продолжила приходить на матчи в откровенной одежде, а затем и вовсе решилась публично покритиковать Катар за «катастрофическую» организацию мундиаля. После сенсационной победы сборной Хорватии над Бразилией королева красоты снова стала звездой соцсетей, исполнив танец голубя, которым известен бразильский футболист Ришарлисон.

Источник: AP 2022

Именитых гостей на футболе было значительно меньше, чем обычно. Среди них, например, Дэвид Бекхэм, который привлек внимание СМИ не только самим фактом приезда, но и тем, где и как решил остановиться. Бывший капитан сборной Англии жил со своей семьей в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental de Doha в просторном люксе Baraha View. В номере были большая столовая, открытый внутренний дворик, спортзал и бассейн. А еще Бекхэм привез с собой личного повара — тот готовил блюда, которых не было в меню ресторанов Mandarin Oriental. За все это футболист платил $24,5 тыс. в сутки, однако из роскошного отеля ему пришлось поспешно уехать. Фанаты узнали о местонахождении своего кумира и могли в любой момент его навестить.

Источник: AP 2022
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Надо сказать, путь Аргентины к победе был непростым. В одном из матчей команду Месси обыграла сборная Саудовской Аравии. После этой неожиданной триумфальной победы появились сообщения, что наследный принц страны подарил каждому футболисту сборной по автомобилю Rolls-Royce Phantom стоимостью от $460 тыс. до $550 тыс. Но затем глава Федерации футбола Саудовской Аравии опроверг эту информацию, отметив, что футболисты играли не за материальные награды, а с «гордостью, представляя свою нацию».

Другой сенсацией стала Япония, обыгравшая Германию и Испанию. Но японцы запомнились не только слаженной игрой на поле. Болельщики сборной убрали за собой весь мусор после матча, так же поступили и футболисты в раздевалках. У японцев настоящий культ чистоты, корни которого уходят в местные религии буддизм и синтоизм. Убирать за собой жителей страны приучают еще со школы, поэтому на улицах там почти нет ни мусора, ни урн. На одного японского гражданина приходится в два раза меньше бытовых отходов, чем в США. То, что удивило болельщиков и зрителей со всего мира, для гостей с Дальнего Востока — привычное дело.

Источник: Reuters

За месяц футбольного праздника в Катаре случались и курьезные моменты. Так, в соцсетях разлетелось видео, где пресс-атташе сборной Бразилии Винисиус Родригес во время конференции с журналистами грубо скинул кота со стола. Сначала представитель команды погладил животное, случайно пробравшееся на встречу, но затем все же взял за шкирку. Несколько журналистов вскрикнули, а сам Родригес лишь развел руками. Из-за этого происшествия на Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд всего за несколько дней до окончания мундиаля. Зоозащитники потребовали взыскать с организации $200 тыс. и научить ее сотрудников бережному обращению с животными.

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О другом курьезе мир узнал от китайских болельщиков. На футбольных трансляциях с ЧМ им старательно не показывали трибуны. В стране действуют серьезные коронавирусные ограничения, в то время как жители и гости Катара масок не носят.

Что касается финала ЧМ, его называют лучшим за всю историю турнира. За битвой Франции и Аргентины на стадионе наблюдали один из самых богатых людей планеты Илон Маск, боец UFC Хабиб Нурмагомедов и теннисист Новак Джокович, но наиболее заметным стал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он эмоционально поддерживал команду на протяжении всего матча, а после финального свистка вышел на поле, чтобы утешить главную звезду сборной Киллиана Мбаппе.

Мбаппе был обескуражен: французы сенсационно отыгрались (сам он оформил хет-трик) и упустили победу только в серии пенальти. Лионель Месси наконец стал чемпионом мира. Эта награда долгие годы была самой желанной в его карьере. Болельщики и весь футбольный мир не могли признать безоговорочного величия Месси, пока тот не возьмет кубок FIFA. Футболист по-прежнему «проигрывал» Диего Марадоне, который стал чемпионом мира в 1986 году. Спустя 36 лет заветный трофей все же пришел в руки его сборной. В Аргентине большой праздник, болельщики в буквальном смысле сходят от радости с ума.

Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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История чемпионатов мира
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
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