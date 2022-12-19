«Дешам ошибся с выбором плана на игру». Бубнов — о финале ЧМ-2022

«В первом тайме французы выглядели на удивление плохо. Похоже, они совершенно не ожидали жёсткого прессинга со стороны аргентинцев. Скалони хорошо поработал с составом на матч, грамотно подстроившись под игровую схему Франции. Появление на поле Ди Марии после пропуска полуфинала сработало на 100%. Южноамериканцы фактически выключили из игры Гризманна и ничего не давали сделать Мбаппе до 80-й минуты.



Большую часть встречи Франция не пыталась даже прессинговать соперников, что весьма странно, когда ты проигрываешь в финале чемпионата мира с разницей в два мяча. Однозначно Дешам ошибся с выбором плана на игру, что он и признал, сделав двойную замену ещё до перерыва.



Казалось, аргентинцы не должны были упускать победу в основное время, но произошло повторение матча с Нидерландами. У французов хорошо сработали замены. Появление Тюрама, выдавшего пас на второй гол Мбаппе, пошло команде на пользу. Но они стали играть только с 80-й минуты, а надо было с начала матча», — приводит слова Бубнова Sportbox.