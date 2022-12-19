«Ни один режиссер фильма не смог бы придумать этот матч»: Семин — о финале ЧМ-2022

«Финал очень яркий, как и чемпионат мира! Матч был очень завораживающим. Если первый тайм французы явно провалили, не были похожи сами на себя, то замены, которые сделал Дешам, переломили всю ситуацию. Замены, которые произошли к 70-й минуте у Аргентины, оказали не самую лучшую реакцию на ведение матча. Дальше решали индивидуальное мастерство Месси и чудо, которое было на стороне Аргентины. Ни один режиссер фильма не смог бы придумать этот матч. Никто не мог даже предсказать, что такой будет сценарий. Матч был интересный, красочный! На стадионе было 80 процентов аргентинцев, которые заставили свою команду в последние минуты набрать силы. Они завершили в свою пользу. Все закономерно», — сказал Семин «СЭ».