Публикация Месси в соцсетях обогнала пост Роналду и стала рекордсменом
Пост в соцсетях капитана сборной Аргентины Лионеля Месси о победе национальной команды в финале чемпионата мира собрал рекордное количество лайков.
Пост в соцсетях капитана сборной Аргентины Лионеля Месси о победе национальной команды в финале чемпионата мира собрал рекордное количество лайков.
На момент публикации новости он имеет 55,4 млн отметок «нравится». Пост Месси побил рекорд фотографии с рекламой Louis Vuitton в аккаунте Криштиану Роналду, которого 42 млн лайков. Таким образом, пост аргентинца установил рекорд среди публикаций спортсменов.
«Большое спасибо моей семье, всем, кто меня поддерживает, а также всем, кто верил в нас. Мы еще раз продемонстрировали, что аргентинцы, когда мы сражаемся вместе и сплоченно, способны достичь всех поставленных целей. Каждый из нас поставил команду выше себя», — гласит пост новоявленного чемпиона мира.
18 декабря в финале ЧМ аргентинцы переиграли сборную Франции и стали новыми обладателями трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.
Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.