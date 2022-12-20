Публикация Месси в соцсетях обогнала пост Роналду и стала рекордсменом

«Большое спасибо моей семье, всем, кто меня поддерживает, а также всем, кто верил в нас. Мы еще раз продемонстрировали, что аргентинцы, когда мы сражаемся вместе и сплоченно, способны достичь всех поставленных целей. Каждый из нас поставил команду выше себя», — гласит пост новоявленного чемпиона мира.