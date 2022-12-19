Символическая сборная ЧМ-2022: Мбаппе, Мартинес, Амрабат и другие герои турнира. Версия «СЭ»

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
19:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Символическая сборная ЧМ-2022: Мбаппе, Мартинес, Амрабат и другие герои турнира. Версия «СЭ»

Лучшие футболисты чемпионата мира.

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Эмилиано Мартинес, Аргентина

7 матчей, 690 минут, 8 пропущенных голов, 1 жк.

Источник: AP 2022

Кандидатов на приз лучшему вратарю турнира было двое: хорват Доминик Ливакович и аргентинец Эмилиано Мартинес. Оба сыграли фантастически, запомнились тьмой крутых сейвов и вытащили по две серии пенальти. Пожалуй, до старта решающей встречи именно хорват был фаворитом, но уже легендарное спасение Мартинеса на 120+3-й минуте финала и победа в золотой серии 11-метровых сделали аргентинца лучшим.

Ашраф Хакими, Марокко

7 матчей, 633 минуты, 1 передача

Источник: Reuters

Сборная Марокко не просто прыгнула выше головы, а улетела в космос. Для нее четвертое место равнозначно золотым медалям, поэтому и выделять стоит нескольких игроков. Хакими — точно один из героев. Защитник «ПСЖ» выходил в основе во всех матчах, последовательно съел на своем фланге Перишича, обоих Азаров, Ольмо, Жоау Феликса и даже Мбаппе (Килиан ничем не отметился в полуфинале). А в матче ⅛ финала с Испанией Хакими реализовал последний пенальти в серии.

Ромен Саисс, Марокко

6 матчей, 468 минут, 1 гол, 1 жк.

Источник: РИА "Новости"

До начала турнира невозможно было предсказать попадание 32-летнего защитника «Бешикташа» в символическую сборную, а по итогам турнира ее нельзя представить без капитана Марокко. Саисс едва ли не главная причина, по которой арабская сборная пропустила первый мяч от соперника лишь в полуфинале. Сам защитник забил победный гол в ворота Бельгии на групповом этапе. Если бы Саисс был здоров, то Марокко поборолось бы с Францией за финал.

Йошко Гвардиол, Хорватия

7 матчей, 690 минут, 1 гол.

Источник: Reuters

К сожалению, массовый зритель запомнит Гвардиола как того самого игрока, которого Месси уничтожил в третьей голевой атаке полуфинала. На самом деле 20-летний защитник «Лейпцига» заслуживает только хвалебных оценок за свою игру в Катаре — Хорватия в большинстве матчей действовала от обороны, и самоотверженная игра этого юноши в маске позволила «Шашечным» взойти на пьедестал. В матче за третье место Гвардиол еще и забил.

Люк Шоу, Англия

5 матчей, 425 минут, 1 передача.

Источник: AFP 2022

Среди левых защитников нет очевидного кандидата в символическую сборную. Из полуфиналистов ярче всех в атаке себя проявил француз Тео Эрнандес, но он не блестяще справлялся с непосредственными обязанностями. А Люк Шоу успевал везде. У Англии была асимметричная схема, в которой защитник «МЮ» действовал по всему левому флангу, поэтому внес ощутимый вклад в успех своей команды. А о качественной обороне говорит то, что у англичан три из пяти матчей сухие (больше — только у Марокко).

Софьян Амрабат, Марокко

7 матчей, 660 минут, 1 жк.

Источник: AFP 2022

Многие опорные хавбеки впечатлили своей игрой в Катаре, но полузащитник «Фиорентины» выделялся на фоне всех. Амрабат был повсюду — в соцсетях весь турнир всерьез сравнивали брутального марокканца с пиковым Нголо Канте, и это было заслуженно. Амрабат не пропустил ни одной минуты турнира, что при его громадном объеме работы кажется подвигом.

Лука Модрич, Хорватия

7 матчей, 656 минут, 1 жк.

Источник: Reuters

Один великий 37-летний футболист в Катаре в основном показал себя с негативной стороны, а другой тихо и спокойно выполнял свою работу. Модрич традиционно не был самым заметным футболистом на поле, но именно это качество прославило его. Капитан сборной Хорватии царил в центре поля — без него «Шашечные» не дотянулись бы до второй подряд медали чемпионата мира.

Энцо Фернандес, Аргентина

7 матчей, 563 минуты, 1 гол, 1 передача, 1 жк.

Источник: Reuters

Любой центральный полузащитник сборной Аргентины заслуживает места в символической сборной — и-де Пауль, и Макаллистер провели феноменальный турнир. Фернандес начинал чемпионат в качестве запасного, но к финалу его место в основе уже не подвергалось сомнению. 21-летний хавбек «Бенфики» заслуженно получил приз лучшему молодому футболисту турнира, а летом наверняка перейдет в европейский топ-клуб.

Антуан Гризманн, Франция

7 матчей, 538 минут, 3 передачи, 1 жк.

Источник: Reuters

Клубная карьера Гризманна в последние годы буксует, но в сборной он расцветает. У Дидье Дешама Антуан играет всегда, так как беспрекословно выполняет все установки и значительно влияет на команду. В Катаре Гризманн действовал глубоко и связывал полузащиту с нападением, его две голевые передачи позволили Франции обыграть Англию в четвертьфинале. В Катаре у Гризманна получалось почти все — не удался ему только финал.

Килиан Мбаппе, Франция

7 матчей, 597 минут, 8 голов, 3 передачи.

Источник: Reuters

Лучший бомбардир турнира и автор лишь второго хет-трика в финалах чемпионатов мира. Мбаппе всего 23 года, и в Катаре он жирным шрифтом подчеркнул свой статус одной из главных звезд футбола настоящего и будущего. Его зрелищная дуэль с Месси уже вписана в историю мирового футбола. Если бы не аргентинец, Мбаппе стал бы лучшим футболистом турнира. Впрочем, такой игрой Килиан сделал серьезную заявку на получение первого в карьере «Золотого мяча».

Лионель Месси, Аргентина

7 матчей, 690 минут, 7 голов, 3 передачи, 1 жк.

Без комментариев. Великий турнир.

Источник: Спорт-Экспресс
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1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
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