«ВКонтакте» и «Одноклассники» назвали самых обсуждаемых футболистов на чемпионате мира

Тройку лучших по версии «ВКонтакте» заняли Месси, Роналду и Мбаппе. Четвертое место по упоминаниям в публичных постах и комментариях в соцсети занял Неймар (Бразилия), пятое — Анхель ди Мария (Аргентина), шестое — Эмилиано Мартинес (Аргентина). Следующие места в десятке обсуждаемых футболистов заняли Лука Модрич (Хорватия), Оливье Жиру (Франция), Доминик Ливакович (Хорватия) и Винисиус Жуниор (Бразилия).

По версии «Одноклассников», первые три места заняли футболисты по аналогии с «ВКонтакте». На четвертой позиции по упоминаниям в соцсети расположился Жиру, на пятом — Модрич, на шестом — Ришарлисон (Бразилия). Оставшиеся четыре места в десятке заняли Гави (Испания), Деян Ловрен (Хорватия), Ливакович и ди Мария соответственно.

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре в серии пенальти обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) и в третий раз завоевала трофей. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев в матче за третье место со счетом 2:1.