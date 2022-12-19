Самую широкую улицу мира залили счастьем. Репортаж из столицы Аргентины о финале ЧМ

Сначала всё было супер, потом у всех аргентинцев остановилось сердце, затем снова пошло, а после снова остановилось. А в конце они стали чемпионами.

Меня зовут Андрей Анастасиади, в Москве я много лет занимался видеопродакшеном, а с мая 2022 года с женой Нади живу в Аргентине и веду YouTube-канал о нашем переезде.



Первый чемпионат мира, который я помню: Италия-1990, в финале встречаются сборные Аргентины и ФРГ. Немцы выигрывают 1:0.



И вот через 32 года я в Аргентине, в огромной фан-зоне с двумя экранами в центре летнего Буэнос-Айреса, а сборная в бело-голубых футболках снова пытается стать чемпионом мира. Теперь аргентинцы молятся не только на Марадону, но и на Месси, в майках с его фамилией приблизительно все вокруг.

Аргентинцы специфически смотрят чемпионат: кроме собственной сборной, их мало что интересует. Полуфинал Франция — Марокко я смотрел в баре просто один. За семь месяцев в Аргентине я понял: это такая особенность нации. Страна живёт своей жизнью и не особо следит, что происходит у других.

Матчи своей сборной аргентинцы смотрят неистово. Им нужна только победа, команда должна вести с разницей в два, а лучше в три мяча — тогда все успокаиваются и радуются. С другой стороны, это же Латинская Америка — и люди любят страсти! Мне показалось, что уверенная победа над Хорватией вызвала у местных меньше эмоций, чем драматичный четвертьфинал с Нидерландами.

Впрочем, для Аргентины перенос Кубка мира с лета на зимнее время оказался плюсом: сейчас тут как раз лето и народ готов собираться — тем более по такому случаю.

И вот финал: в фан-зоне снова целые семьи, но в этот раз никто не может спокойно сидеть на пледах и есть принесённую с собой еду. С первой минуты все на ногах в ожидании. В фан-зону Буэнос-Айреса нельзя с алкоголем, поэтому любители горячительного смотрят игру из-за забора. И видно хорошо, и напитки под рукой.



Болельщики тут все как один: небесно-голубые майки, чаще всего с 10-м номером и Messi или Maradona на спине. При этом вместе стоят и люди с хорошим достатком, и с гораздо более скромным — на футболе все равны, перемешаны между собой, никаких конфликтов и происшествий. Всем нужна победа! Месси реализует пенальти, Ди Мария закатывает второй. Во время голов вверх поднимаются два облака: пыли от красного песка из-под ног — и напитков, которыми публика обливает друг друга.

Седой мужчина скачет перед нами, задорно свистит в свисток и показывает нам большие пальцы. Люди счастливы, дети зацелованы.



Второй тайм: воздух дрожит от напряжения. У аргентинцев два вида реакции на игру: они или счастливы, или не знают, что делать. Оставалось каких-то 15 минут до приятной победы — и вдруг её у них отбирают за пару минут двумя голами подряд. Люди не злятся, они просто ошеломлены.



Дополнительное время — и снова Месси дарит Аргентине заряд счастья: люди вокруг обнимаются и плачут, зажигаются дымовые шашки голубого цвета. Толпа снова затягивает песню, но недолго — через 10 минут очередной удар для всей нации от Мбаппе. Моя жена Нади говорит, что больше не может на это смотреть, и куда-то убегает. Нервы ни к черту. Серия пенальти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IchT6CfhXIM" title="Аргентина Чемпион! Как это было в Буэнос-Айресе // Мы свалили. Ep 35" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всё развивается, как в тех самых аргентинских сериалах, интрига взвинчена до максимума, нервы оголены, люди вокруг молятся. Никаких доказательств больше и не нужно, вижу своими глазами: да, футбол в Аргентине — это религия. И, похоже, аргентинцы хорошо вели себя в этом году, футбольный бог на их стороне: отбит один мяч, ещё один мимо. Толпа ликует! Я хочу только одного — не доводите до «забитый-пропущенный». Обходится!



Вокруг все обнимаются и плачут, включая уборщиков, охранников и операторов. Не знаю, плачут ли в этот момент полицейские — попробуй их тут найди.

Мы переводим дух, и вечером я отправляюсь к Обелиску — месту, где проходит основное празднование. Это огромный монумент в центре города, построенный к 400-й годовщине основания Буэнос-Айреса. Город перекрыт для движения транспорта, и я просто иду туда пешком пять километров. Все пять километров я смотрю на окутанных счастьем людей.

Бабуля трясёт маракасами с балкона, кто-то расставляет колонки на улице, и вокруг сразу начинаются танцы, на легковушке ездит целый оркестр, задающий ритм. Чем ближе к улице 9 июля, тем меньше вокруг места, но удивительное дело: если никуда не спешить и двигаться с толпой, петь со всеми, танцевать и размахивать флагом, то через некоторое время ты оказываешься в самом центре веселья без особых усилий. Огромная толпа, самая широкая улица в мире полностью забита людьми. Крики, фейерверки, счастье разлито вокруг.

Выбирая для переезда Аргентину весной этого года, я совсем не ожидал, что смогу стать свидетелем такого исторического события. Это было прекрасно!