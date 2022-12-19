Петржела связал победу Аргентины на ЧМ-2022 с заслугами «Зенита»

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
20:53 (мск), источник: Sport24

Петржела связал победу Аргентины на ЧМ-2022 с заслугами «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился эмоциями от итогов ЧМ-2022.

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Источник: Sport24

Сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2) в финале турнира.

«Месси великий футболист, самый великий! При этом я не могу сказать, что финальный матч стал легендарным, был просто красивый футбол. Жаль только, что Франция не играла весь матч так, как Аргентина, которая победила только потому, что была лучшей командой. Большую пользу команде принес Паредес. Отмечу непосредственную и большую заслугу “Зенита” в том, что Леандро достиг такого уровня. Он успешно играл в Петербурге и вырос. То же самое касается и Ловрена», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Сборная Аргентины — чемпион мира!
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История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
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