Петржела связал победу Аргентины на ЧМ-2022 с заслугами «Зенита»

«Месси великий футболист, самый великий! При этом я не могу сказать, что финальный матч стал легендарным, был просто красивый футбол. Жаль только, что Франция не играла весь матч так, как Аргентина, которая победила только потому, что была лучшей командой. Большую пользу команде принес Паредес. Отмечу непосредственную и большую заслугу “Зенита” в том, что Леандро достиг такого уровня. Он успешно играл в Петербурге и вырос. То же самое касается и Ловрена», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.