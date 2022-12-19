Агуэро не стал извиняться за оскорбительные слова в адрес игрока сборной Франции

Во время празднования победы сборной на чемпионате мира Агуэро позволил себе оскорбительное высказывание в адрес французского футболиста, что попало в кадры прямой трансляции в социальных сетях.

«Во-первых, я ничего против него не имею, а во-вторых, это была шутка, которую я отпустил во время празднования. Тем более этот парень сам постоянно шутит над своим именем. Не ищите проблем там, где их нет», — написал Агуэро в соцсетях.