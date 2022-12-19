Время Месси

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
20:23 (мск), источник: Известия

Время Месси

Бывший игрок «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб — об итогах ЧМ-2022 в Катаре.

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26
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26
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26
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В решающем матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила Францию в серии пенальти после игры, космической по своему уровню и накалу. Соглашусь, что это один из лучших, если не лучший финал в истории мундиалей. До 80-й минуты мало кто сомневался, что Лионель Месси и компания довольно легко завоюют третий трофей Аргентины в истории, но тут случился первый ответный гол с пенальти. А затем Киллиан Мбаппе проявил выдающееся исполнительское мастерство — великолепно пробив с лёта, оформил дубль за две минуты. Большой мастер.

Помимо блестящей игры форварда ПСЖ я бы отметил и главного тренера «трехцветных» Дидье Дешама. В конце первого тайма он решился на неоднозначный ход, убрав с игры двух важных игроков — лучшего бомбардира в истории сборной Франции Оливье Жиру и Усмана Дембеле, которого в «Барселоне» считают преемником Месси. Их места заняли Маркус Тюрам и Рандаль Коло-Муани. Первый сделал голевую передачу на Мбаппе, второй мог решить исход встречи на последней минуте второго экстра-тайма при счете 3:3. В этом эпизоде прекрасно сыграл Эмилиано Мартинес. Он спас команду в решающий момент, ведь на то, чтобы отыграться у Аргентины уже не было бы времени.

А затем голкипер «Астон Виллы» вытащил еще одну серию пенальти. Если кто-то забыл, то в четвертьфинале с Нидерландами Мартинес также парировал два 11-метровых. Он один из главных героев этого ЧМ, не зря его признали лучшим голкипером турнира. Хотя еще мне очень понравился вратарь хорватов Доминик Ливакович. Не удивлюсь, если после турнира в Катаре его возьмет себе один из топ-клубов.

Титул же лучшего игрока турнира справедливо достался Месси. На этом турнире он сыграл выше всяких похвал. Стал лучшим по системе «гол+пас» (по 10 очков у Месси и Мбаппе, — «Известия»), отрабатывал в обороне, вел команду за собой в самые тяжелые моменты. В своей карьере он собрал почти все титулы. Ему не хватало только золота ЧМ и вот он наконец-то добился этого. Я рад за него. Понимаю, что это для него значит. Сейчас его время. Пусть наслаждается этими днями.

При этом я не согласен с экспертами и журналистами, которые говорят, что победа Лионеля на ЧМ ставит его выше Криштиану Роналду в каком-то воображаемом рейтинге. Это два великих игрока. Кто лучше, а кто хуже, решать болельщикам. Эти игроки добились невероятных успехов. Месси — самый одаренный футболист мира. Роналду — талантливый, но сделал себя сам. Никаких точек в споре ставить не надо, они оба великие игроки, уже оставившие громадное наследие. Вы не представляете, сколько детей по всему миру пошли заниматься футболом из-за игры двух этих личностей.

Церемония награждения после финала ЧМ
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Если говорить про организацию турнира, то я бы не сказал, что чемпионат мира в Катаре превзошел Россию. Четыре года назад Россия провела прекрасный турнир во всех смыслах. Болельщики со всего мира получили огромное удовольствие. Плюс было очень много ярких, непредсказуемых матчей. В Катаре чемпионат был суть более пресный. Можно выделить только финал и еще пару классных игр в плей-офф, но не более того. Да и болельщики не в полной мере почувствовали атмосферу праздника, которая обычно царит на каждом ЧМ.

Главное разочарование турнира? Пожалуй, назову сборную Германии, которая, имея очень приличный состав и талантливого тренера Ханса-Дитера Флика, не смогла даже выйти из группы. Понятно, что команду надломило нелогичное поражение от Японии в первом туре. Но есть пример той же Аргентины, которая после поражения от Саудовской Аравии в первом матче, смогла прийти в себя, и в итоге уезжает с золотом. Еще бы назвал сборную Бразилии. Команда Тите должна была дойти минимум до полуфинала, но проиграла Хорватии. Им здорово не повезло в том матче. Они играли значительно лучше, создавали классные моменты, но погорели из-за единственного просчета. Футбол, действительно, порой бывает очень жестоким.

Автор — победитель Лиги чемпионов, Кубка и ​чемпионата Испании в составе «Барселоны», один из лидеров лондонского «Арсенала» (2005−2008), лучший футболист Белоруссии (2002, 2003, 2005−2008 годов).

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.

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Югославия
3
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1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
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Бразилия
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Хорватия
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