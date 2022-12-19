Время Месси

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В решающем матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила Францию в серии пенальти после игры, космической по своему уровню и накалу. Соглашусь, что это один из лучших, если не лучший финал в истории мундиалей. До 80-й минуты мало кто сомневался, что Лионель Месси и компания довольно легко завоюют третий трофей Аргентины в истории, но тут случился первый ответный гол с пенальти. А затем Киллиан Мбаппе проявил выдающееся исполнительское мастерство — великолепно пробив с лёта, оформил дубль за две минуты. Большой мастер.

Помимо блестящей игры форварда ПСЖ я бы отметил и главного тренера «трехцветных» Дидье Дешама. В конце первого тайма он решился на неоднозначный ход, убрав с игры двух важных игроков — лучшего бомбардира в истории сборной Франции Оливье Жиру и Усмана Дембеле, которого в «Барселоне» считают преемником Месси. Их места заняли Маркус Тюрам и Рандаль Коло-Муани. Первый сделал голевую передачу на Мбаппе, второй мог решить исход встречи на последней минуте второго экстра-тайма при счете 3:3. В этом эпизоде прекрасно сыграл Эмилиано Мартинес. Он спас команду в решающий момент, ведь на то, чтобы отыграться у Аргентины уже не было бы времени.

А затем голкипер «Астон Виллы» вытащил еще одну серию пенальти. Если кто-то забыл, то в четвертьфинале с Нидерландами Мартинес также парировал два 11-метровых. Он один из главных героев этого ЧМ, не зря его признали лучшим голкипером турнира. Хотя еще мне очень понравился вратарь хорватов Доминик Ливакович. Не удивлюсь, если после турнира в Катаре его возьмет себе один из топ-клубов.

Титул же лучшего игрока турнира справедливо достался Месси. На этом турнире он сыграл выше всяких похвал. Стал лучшим по системе «гол+пас» (по 10 очков у Месси и Мбаппе, — «Известия»), отрабатывал в обороне, вел команду за собой в самые тяжелые моменты. В своей карьере он собрал почти все титулы. Ему не хватало только золота ЧМ и вот он наконец-то добился этого. Я рад за него. Понимаю, что это для него значит. Сейчас его время. Пусть наслаждается этими днями.

При этом я не согласен с экспертами и журналистами, которые говорят, что победа Лионеля на ЧМ ставит его выше Криштиану Роналду в каком-то воображаемом рейтинге. Это два великих игрока. Кто лучше, а кто хуже, решать болельщикам. Эти игроки добились невероятных успехов. Месси — самый одаренный футболист мира. Роналду — талантливый, но сделал себя сам. Никаких точек в споре ставить не надо, они оба великие игроки, уже оставившие громадное наследие. Вы не представляете, сколько детей по всему миру пошли заниматься футболом из-за игры двух этих личностей.

Церемония награждения после финала ЧМ 15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Если говорить про организацию турнира, то я бы не сказал, что чемпионат мира в Катаре превзошел Россию. Четыре года назад Россия провела прекрасный турнир во всех смыслах. Болельщики со всего мира получили огромное удовольствие. Плюс было очень много ярких, непредсказуемых матчей. В Катаре чемпионат был суть более пресный. Можно выделить только финал и еще пару классных игр в плей-офф, но не более того. Да и болельщики не в полной мере почувствовали атмосферу праздника, которая обычно царит на каждом ЧМ.

Главное разочарование турнира? Пожалуй, назову сборную Германии, которая, имея очень приличный состав и талантливого тренера Ханса-Дитера Флика, не смогла даже выйти из группы. Понятно, что команду надломило нелогичное поражение от Японии в первом туре. Но есть пример той же Аргентины, которая после поражения от Саудовской Аравии в первом матче, смогла прийти в себя, и в итоге уезжает с золотом. Еще бы назвал сборную Бразилии. Команда Тите должна была дойти минимум до полуфинала, но проиграла Хорватии. Им здорово не повезло в том матче. Они играли значительно лучше, создавали классные моменты, но погорели из-за единственного просчета. Футбол, действительно, порой бывает очень жестоким.

Автор — победитель Лиги чемпионов, Кубка и ​чемпионата Испании в составе «Барселоны», один из лидеров лондонского «Арсенала» (2005−2008), лучший футболист Белоруссии (2002, 2003, 2005−2008 годов).