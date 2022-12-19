Орлов: Паредеса надо было удалять в финале ЧМ, он футбольный бандит

«Футболисты в финале чемпионата мира были корректны по большому счёту. Кроме одного — по фамилии Паредес. Он вышел во втором тайме и как въехал двумя ногами! Его вообще надо было удалять. Хоть Паредес и стал чемпионом мира, но он футбольный бандит», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».