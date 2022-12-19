Лукашенко рассказал, за кого болел на чемпионате мира по футболу

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«Вы, наверно, знаете — я всегда болею за Бразилию, а потом — за Аргентину», — признался Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста о футболе. Он отметил что для этих стран, в отличие от России и Белоруссии, футбол — «это даже не философия, а нечто святое».

«Что касается этого матча, я посмотрел всё, даже разминку. Мне интересно было, как готовятся спортсмены. Особенно аргентинцы, они первыми вышли. Я посмотрел весь матч — Аргентина, я абсолютно согласен, заслужила эту победу. Они доминировали всю игру», — сказал Лукашенко.

При этом, по словам белорусского лидера, в этой игре господь бог был с Францией: ведь такого не бывает, чтобы можно было сравнять счет так, как это сделал французский нападающий. «Но господь отступил, как истинный Творец, и в драматическом матче подарил победу знаете кому (Аргентине — ред.)», — описал ситуацию президент Белоруссии.

По мнению Александра Лукашенко, подобной игры никогда не было — даже в Москве, когда играли хорваты с французами.

Чемпионат мира в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря. В финале турнира аргентинцы обыграли французов (3:3; 4:2 по пенальти). Капитан сборной Аргентины Лионель Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.