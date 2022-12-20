Орлов: Ловрен готовился к чемпионату мира в «Зените», здесь подтянулся

«Ловрен принёс “Зениту” деньги. Из-за его участия на чемпионате мира клуб получил около 500 тысяч. Там ещё Азмун дал маленькую часть. Конечно, клуб отблагодарит Ловрена (новым контрактом. — Прим. “Чемпионата”). Этот хорватский защитник многое даёт. Мы его критикуем, когда ошибается. Но рядом с ним играют наши молодые ребята, тот же Чистяков, Алипа переподписали. Это же очень полезно. Слава богу, что он у нас есть. Гордимся, что зенитовец играл на таком уровне. Кстати, он в “Зените” себя подготовил, здесь тренировался, поддерживал форму. И он подтянулся», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».