Роналду не поздравил сборную Аргентины и Месси с победой на чемпионате мира

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Спустя сутки после финала чемпионата мира в Катаре множество известных футболистов и других спортсменов, а также знаменитые деятели культуры, искусства, политики и представители других областей поздравили сборную Аргентины и Месси с победой в СМИ или социальных сетях. Роналду по поводу успеха аргентинцев пока хранит молчание в соцсетях, также от португальца не было комментариев в СМИ.

В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира. В финале аргентинцы обыграли французов (3:3; 4:2 по пенальти). Для 35-летнего Месси это был пятый чемпионат мира и первый титул победителя.