Месси чуть не упал с крыши автобуса во время празднования золота ЧМ: видео
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Футболисты сборной Аргентины чуть не упали с крыши автобуса во время празднования победы на чемпионате мира в Буэнос-Айресе.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Футболисты сборной Аргентины чуть не упали с крыши автобуса во время празднования победы на чемпионате мира в Буэнос-Айресе.
В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории выигралютуа чемпионат мира. В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли французов (3:3; 4:2 — по пенальти).
Команда прилетела в Буэнос-Айрес в ночь на вторник и отправилась в центр города на автобусе. Месси, Родриго Де Пауль, Никлас Отаменди, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария сидели на крыше и чуть не упали из-за низко висящих проводов. Футболисты успели вовремя пригнуться.
Аргентинцы не завоевывали Кубок мира с 1986 года.