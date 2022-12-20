Месси чуть не упал с крыши автобуса во время празднования золота ЧМ: видео

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В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории выигралютуа чемпионат мира. В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли французов (3:3; 4:2 — по пенальти).

Команда прилетела в Буэнос-Айрес в ночь на вторник и отправилась в центр города на автобусе. Месси, Родриго Де Пауль, Никлас Отаменди, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария сидели на крыше и чуть не упали из-за низко висящих проводов. Футболисты успели вовремя пригнуться.