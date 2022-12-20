Гризманн и Льорис были рады, что Бензема пропустит ЧМ-2022. Они никогда не принимали его возвращение в сборную

По информации журналиста Ромена Молины, нападающий Антуан Гризманн и вратарь Уго Льорис были рады, что Бензема не будет в составе Франции на ЧМ-2022. Эти игроки «никогда не принимали его возвращение» в сборную, так как считают лидерами себя.