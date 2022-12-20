Дешам может продлить контракт с Францией до ЧМ-2026. Будущее Зидана зависит от его решения

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По данным L'Équipe, Дешам готов продлить контракт с Федерацией футбола Франции (FFF), но сделает это только в том случае, если ему предложат соглашение сроком до ЧМ-2026, а не до Евро-2024.

Таким образом, будущее Зидана зависит не от него, а от решения Дешама. В январе глава FFF Ноэль Ле Гре встретится с 54-летним специалистом — они обсудят его будущее.