Дешам может продлить контракт с Францией до ЧМ-2026. Будущее Зидана зависит от его решения
Зинедин Зидан ждет решения Дидье Дешама о будущем в сборной Франции.
Зинедин Зидан ждет решения Дидье Дешама о будущем в сборной Франции.
По данным L'Équipe, Дешам готов продлить контракт с Федерацией футбола Франции (FFF), но сделает это только в том случае, если ему предложат соглашение сроком до ЧМ-2026, а не до Евро-2024.
Таким образом, будущее Зидана зависит не от него, а от решения Дешама. В январе глава FFF Ноэль Ле Гре встретится с 54-летним специалистом — они обсудят его будущее.
Под руководством Дешама сборная Франции выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021. Также команда вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.