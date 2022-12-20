Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ поставил новый рекорд по лайкам — 56+ млн. Он обошел фото куриного яйца из 2019-го

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
13:19 (мск), источник: Sports.Ru

Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ поставил новый рекорд по лайкам — 56+ млн. Он обошел фото куриного яйца из 2019-го

Пост Лионеля Месси после победы Аргентины на ЧМ побил рекорд по лайкам в истории инстаграма.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

На момент публикации новости у публикации капитана сборной Аргентины, посвященной победе на чемпионате мира, почти 56,3 млн лайков.

Публикация Месси побила рекорд фотографии куриного яйца, опубликованной в январе 2019 года с подписью: «Давайте установим мировой рекорд вместе и получим самый понравившийся пост». У нее чуть более 56 млн лайков.

Вчера пост Месси побил рекорд по лайкам среди спортсменов. Он принадлежал фотографии с рекламой Louis Vuitton, которую Криштиану Роналду опубликовал около месяца назад. На фото изображены Месси и Роналду за шахматной партией. На той публикации чуть менее 42 млн лайков.

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По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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