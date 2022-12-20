Инфантино хочет, чтобы ЧМ проходил раз в 3 года. Изменения возможны после 2030-го

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Как пишет Daily Mail, Инфантино впечатлен успехом чемпионата мира в Катаре. Он убежден, что проведение турнира зимой значительно изменило ситуацию и доказало, что у футбола есть потенциал для дальнейшего роста и глобализации.

Несмотря на опасения относительно того, что из-за проведения турнира посреди сезона увеличится количество травм, полученных на чемпионате мира, был поставлен рекорд по доходам. ФИФА получила 6,2 млрд фунтов — на 840 млн фунтов больше, чем по итогам ЧМ-2018.

Теперь Инфантино нацелен на изменение нынешнего формата турнира. Глава ФИФА хочет, чтобы он проходил каждые три года. В таком случае в годы между чемпионатами мира будут проходить клубный чемпионат мира, на котором с 2025 года будет 32 команды, и континентальные турниры.

Изменения такого толка возможны лишь после ЧМ-2030, так как переговоры о международном футбольном календаре на период с 2024 по 2030 год уже практически завершены.