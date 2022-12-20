ФИФА облажалась. Как можно было допустить нарушение одного из фундаментальных правил ЧМ?

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
15:46 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА облажалась. Как можно было допустить нарушение одного из фундаментальных правил ЧМ?

Знаменитый повар Нусрет Гёкче спокойно прикоснулся к Кубку мира, хотя не имел права это делать.

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Источник: Социальные сети Нусрета Гекче

После финала чемпионата мира Аргентина — Франция (3:3, 4:2 по пенальти) популярный шеф-повар Нусрет Гёкче опубликовал фото, на котором держит в руках Кубок мира. Для непросвещённого болельщика это может показаться простой мелочью, но на деле нарушено одно из фундаментальных правил ЧМ.

Согласно регламенту, Кубок мира по футболу могут трогать только президент ФИФА, действующие главы государств и члены национальных команд, выигравших чемпионат мира по этому виду спорта. Очевидно, что Нусрет Гёкче не принадлежит ни к одной из данных категорий. Да, к трофею прикасались жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо и его дети, наверняка это делали и родственники других футболистов, но все они, скорее всего, подпадают под категорию «члены национальных команд». ФИФА относится к этому снисходительно, позволяя спортсменам разделить момент триумфа с близкими. Но случай Гëкче является жесточайшим нарушением — вообще не связанный со сборной Аргентины человек трогал трофей.

Источник: Социальные сети Нусрета Гекче

Каждые четыре года шестикилограммовый Кубок мира путешествует по миру под круглосуточной охраной. Трофей из 18-каратного золота оценивается примерно в $ 20 млн, поэтому ФИФА подпускает к нему крайне ограниченный круг лиц.

При транспортировке тоже не допускаются лишние контакты. Сопровождающий персонал носит перчатки и находится под пристальным вниманием охраны. Кубок часто выставляют в музее ФИФА в Цюрихе, но бóльшую часть времени место нахождения трофея остаётся засекреченным.

Ограничения призваны предотвратить попытку краж. Предшественник сегодняшнего Кубка мира, известный как трофей Жюля Риме, был украден пару раз. Впервые это произошло за три месяца до финала чемпионата мира в Англии. 20 марта 1966 года в Вестминстере выставленный на всеобщее обозрение трофей пропал. Полиция начала поиски, но они не принесли результата.

27 марта Кубок неожиданно обнаружился. Он лежал завёрнутым в газету в кустах в Верхнем Норвуде в Южном Лондоне. Трофей нашёл четырёхлетний пёс по кличке Пиклз во время прогулки со своим владельцем Дэвидом Корбеттом. Когда сборная Англии выиграла ЧМ-1966, Пиклз был приглашен на праздничный банкет. Корбетт получил премию £ 5 тыс., а Пиклза наградили серебряной медалью Национальной кинологической лиги.

Церемония награждения после финала ЧМ
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В 1970 году Бразилия стала первой командой, выигравшей три ЧМ. Страна получила Кубок мира навсегда, но надлежащим образом не охраняла его. Трофей украли в 1983 году, с тех пор его никто не видел. После этого ФИФА решила кардинально ужесточить меры безопасности, ограничив круг лиц, которым разрешено касаться Кубка.

Так что проступок Нусрета Гёкче на ЧМ-2022 в Катаре действительно является очень серьёзным. Возможно, турецкий повар не знал о правилах. Но это не может служить оправданием для дерзкого турка. Вот что писали под его постом: «Тебе не стоит трогать Кубок мира. Ты не чемпион», «Я думал, что только чемпионы мира могут прикасаться к Кубку», «Зачем ты держишь трофей и почему вообще находишься на поле? Тебя там быть не должно. делаешь селфи с игроками только для собственного пиара», «Футболисты усердно работали ради этого трофея. А ты не должен его трогать!».

В целом поведение Нусрета Гёкче было откровенно странным. После финала аргентинские футболисты очень долго не покидали поле и радовались победе вместе со своими родственниками и друзьями. Гёкче был явно лишним в этой компании, но навязывал чемпионам своё присутствие.

Повар пошёл к Лионелю Месси сразу после церемонии награждения, однако камеры зафиксировали как аргентинец демонстративно проигнорировал довольно навязчивое желание Гёкче пообщаться. И всё-таки Нусрет смог сделать селфи с явно недовольным Лео.

Источник: Социальные сети Нусрета Гекче

Данная ситуация со стороны выглядела настолько нелепо, что видео этого эпизода разлетелось по социальным сетям всего мира.

С Месси у Нусрета не задалось, хотя фото для соцсетей он всё-таки достать смог. А вот остальные футболисты сборной Аргентины были более лояльными к Гёкче. В частности, повар сфотографировался с Анхелем Ди Марией, Пауло Дибалой, Леандро Паредесом и другими звёздами.

Источник: Социальные сети Нусрета Гекче

Нусрет Гёкче — не первая знаменитость, прикоснувшаяся к Кубку мира. Певица Рианна посетила вечеринку по случаю победы сборной Германии на ЧМ-2014. Она фотографировалась с Марио Гётце, Томасом Мюллером, Бастианом Швайнштайгером и другими немецкими футболистами. А заодно дотронулась до Кубка мира.

«Я дотронулась до Кубка, держала Кубок, поцеловала Кубок, сделала селфи с Кубком!!!» — похвасталась певица.

На вечеринке в 2014 году жёнам, родственникам и знакомым футболистов сборной Германии разрешили прикоснуться к Кубку мира. ФИФА немного смягчила правила и разрешила взять трофей на вечеринку, при том что обычно его забирают у победителей на стадионе сразу после празднования. Хотя, по некоторым данным, Рианна всё-таки потрогала не оригинал, а так называемый «Трофей победителя чемпионата мира по футболу» — бронзовую позолоченную копию Кубка мира.

В любом случае в действиях Рианны не было чего-то слишком криминального. В отличие от Нусрета Гёкче, который вопиюще нагло навязал свою компанию аргентинцам и грубо нарушил регламент ФИФА, прикоснувшись к Кубку мира. Турецкий повар дал организации веский повод лучше продумать меры безопасности на следующих финалах ЧМ.

Михаил Георгиев

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Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
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Италия
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