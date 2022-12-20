Коман и Тчуамени подверглись расизму из-за незабитых пенальти в финале ЧМ. «Бавария» поддержала Кингсли

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Эти футболисты не смогли реализовать пенальти в серии — удар Комана отбил вратарь Эмилиано Мартинес, а Тчуамени пробил мимо ворот. Аргентина выиграла серию пенальти у Франции со счетом 4:2.

После финала ЧМ-2022 Коман и Тчуамени подверглись расизму в соцсетях. Полузащитник «Реала» вскоре после матча отключил комментарии в инстаграме. То же самое сделал и нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани.

«Бавария» поддержала Комана, который выступает за мюнхенский клуб.