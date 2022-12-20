Коман и Тчуамени подверглись расизму из-за незабитых пенальти в финале ЧМ. «Бавария» поддержала Кингсли
Кингсли Коман и Орельен Тчуамени получали расистские оскорбления после финала ЧМ-2022.
Кингсли Коман и Орельен Тчуамени получали расистские оскорбления после финала ЧМ-2022.
Эти футболисты не смогли реализовать пенальти в серии — удар Комана отбил вратарь Эмилиано Мартинес, а Тчуамени пробил мимо ворот. Аргентина выиграла серию пенальти у Франции со счетом 4:2.
После финала ЧМ-2022 Коман и Тчуамени подверглись расизму в соцсетях. Полузащитник «Реала» вскоре после матча отключил комментарии в инстаграме. То же самое сделал и нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани.
«Бавария» поддержала Комана, который выступает за мюнхенский клуб.
«Бавария» решительно осуждает расистские комментарии в адрес Кингсли Комана. Семья «Баварии» поддерживает тебя, Кинг. Расизму нет места ни в спорте, ни в нашем обществе, — сказано в заявлении клуба.