Месси выложил фотографию в постели с Кубком мира
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси опубликовал фотографию, на которой он лежит в постели с Кубком мира.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси опубликовал фотографию, на которой он лежит в постели с Кубком мира.
Чемпионы мира 2022 года вернулись на родину во вторник рано утром. По прибытии игроки отправились на чемпионский парад по улицам Буэнос-Айреса на автобусе. Сообщалось, что футболисты останутся спать в штаб-квартире Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в течение нескольких часов, чтобы позднее добраться до Обелиска — достопримечательности в центре Буэнос-Айреса, где будут проходить основные празднества по случаю победы.
«Доброе утро», — написал Месси в соцсети. Фотография менее чем за час набрала около 10 миллионов лайков.
Ранее семикратный обладатель «Золотого мяча» после победы на турнире в Катаре выложил фотографию с кубком мира. Пост побил рекорд по количеству лайков, опередив по этому показателю знаменитую фотографию куриного яйца.
В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира (1978, 1986, 2022). В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли французов в серии пенальти. Власти Аргентины объявили 20 декабря национальным выходным, чтобы граждане могли встретить сборную после победы на чемпионате мира.