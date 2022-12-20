Месси выложил фотографию в постели с Кубком мира

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Чемпионы мира 2022 года вернулись на родину во вторник рано утром. По прибытии игроки отправились на чемпионский парад по улицам Буэнос-Айреса на автобусе. Сообщалось, что футболисты останутся спать в штаб-квартире Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в течение нескольких часов, чтобы позднее добраться до Обелиска — достопримечательности в центре Буэнос-Айреса, где будут проходить основные празднества по случаю победы.

«Доброе утро», — написал Месси в соцсети. Фотография менее чем за час набрала около 10 миллионов лайков.

Ранее семикратный обладатель «Золотого мяча» после победы на турнире в Катаре выложил фотографию с кубком мира. Пост побил рекорд по количеству лайков, опередив по этому показателю знаменитую фотографию куриного яйца.