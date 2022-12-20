Сорокин отметил преемственность между чемпионатами мира в России и Катаре

Чемпионат мира в Катаре завершился 18 декабря — в финале турнира сборная Аргентины победила команду Франции. Основное время завершилось счетом 2:2, дополнительное — 3:3, в серии пенальти аргентинцы выиграли со счетом 4:2. В дни мирового первенства в фан-зонах проходили мероприятия, которые знакомили болельщиков с культурой России. Среди прочего выделялись ледовые шоу, одной из участниц которых была победительница Олимпийских игр 2022 года фигуристка Анна Щербакова.

«Были разные творческие и народные коллективы, были фигуристы, которые выступали в различных фан-зонах, — сказал Сорокин. — Это абсолютно нормально — есть преемственность у двух чемпионатов, в том числе и культурная. Никакого негатива не было. Если бы он был, мы бы точно об этом узнали».

«Да и в принципе Катар — очень дружелюбная страна, которая очень спокойно относится к различным культурам. Здесь работает очень много людей из разных стран, спокойно уживаются представители самых разных континентов, которые задействованы в самых разных областях», — добавил он.

На вопрос о том, какое отношение к российской культуре было у гостей чемпионата мира из Северной Америки из Европы, собеседник агентства ответил, что его общение проходит в среде, в которой нет никакой враждебности. «Есть абсолютно нормальное, толерантное отношение друг к другу. Очень многие разделяют основополагающий принцип о том, что спорт должен быть вне политики. Не всегда это реализуется, но многие деятели верят, что надо, по крайней мере, стремиться к соблюдению этого принципа», — резюмировал Сорокин.