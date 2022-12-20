«Это лучший футбол в истории игры. И лучшая игра в истории футбола»: Казанский — о финале ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
19:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это лучший футбол в истории игры. И лучшая игра в истории футбола»: Казанский — о финале ЧМ-2022

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» оценил финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция (3:3, пенальти — 4:2).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Если попрошу описать финал ЧМ-2022 одним словом — какое подберете?

— Из цензурных? Величайший! Это лучший футбол в истории игры. И лучшая игра в истории футбола.

— Ай да формулировка.

— На мой взгляд, ничего ярче не было вообще — ни в одном турнире! Да, случались эпические камбэки в финалах Лиги чемпионов. Например, Барселона-1999, где потряс «Манчестер Юнайтед», или Стамбул-2005, когда феерил «Ливерпуль». Но все это меркнет по сравнению с тем, что сейчас выдали Аргентина и Франция, Месси и Мбаппе. Матч вместил столько драм и невероятных сюжетных поворотов, что не укладывается в голове!

— Хотя еще в середине второго тайма не было ощущения, что нас ждет нечто эпохальное.

— Так в этом и прелесть игры! Где за минуту может перевернуться абсолютно все! Турнир в Катаре подарил три матча, благодаря которым футбол выходит за узкие рамки спортивного мероприятия и становится частью мировой культуры. Голландия — Аргентина, Хорватия — Бразилия и Аргентина — Франция — это что-то феноменальное! И по уровню мастерства, и по масштабу эмоций.

— Сыграли на одиннадцать — по десятибалльной шкале?

— Да! Мы привыкли, что шедевры — в картинных галереях, литературе, кинематографе. А в моем понимании воскресный финал — тоже шедевр! Думаю, все, кто смотрел матч, найдут в своей профессии отголоски того, что мы увидели на зеленом поле стадиона «Лусаил».

Церемония награждения после финала ЧМ
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Главные темы
Футболист «Зенита» смотрел финал ЧМ на собственной свадьбе
ФИФА намерена проводить ЧМ раз в три года
Что произошло в европейском футболе во время чемпионата мира
Великим Месси сделал не ЧМ. Не путайте трофеи с местом в сердце
Месси выложил фотографию в постели с Кубком мира
ФИФА облажалась. Как можно было допустить нарушение одного из фундаментальных правил ЧМ?
Коман и Тчуамени подверглись расизму из-за незабитых пенальти в финале ЧМ. «Бавария» поддержала Кингсли
Инфантино хочет, чтобы ЧМ проходил раз в 3 года. Изменения возможны после 2030-го
Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ поставил новый рекорд по лайкам — 56+ млн. Он обошел фото куриного яйца из 2019-го
Дешам может продлить контракт с Францией до ЧМ-2026. Будущее Зидана зависит от его решения
Гризманн и Льорис были рады, что Бензема пропустит ЧМ-2022. Они никогда не принимали его возвращение в сборную
«Не забудьте вытереть ноги». Футболка Месси оказалась на полу бара во Франции
Публикация Месси в соцсетях обогнала пост Роналду и стала рекордсменом
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Лионель Месси с Кубком мира
Месси чуть не упал с крыши автобуса во время празднования золота ЧМ: видео
Сборная Аргентины прилетела в Буэнос-Айрес с Кубком мира
«Мне привет передавал». Артём Дзюба — о неприличном жесте Эмилиано Мартинеса
В аэропорту Аргентины усилили меры безопасности перед прилетом чемпионов
В Аргентине вторник объявили выходным днем, чтобы отметить победу на ЧМ
Роналду не поздравил сборную Аргентины и Месси с победой на чемпионате мира
Орлов: Ловрен готовился к чемпионату мира в «Зените», здесь подтянулся
Лукашенко рассказал, за кого болел на чемпионате мира по футболу
ВикторинаПравда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ-2022 со счета 2:2
Аргентинцы проведут чемпионский парад в столице после победы на ЧМ
Орлов: Паредеса надо было удалять в финале ЧМ, он футбольный бандит
Овечкин прокомментировал победу Месси на ЧМ-2022
Агуэро не стал извиняться за оскорбительные слова в адрес игрока сборной Франции
Петржела связал победу Аргентины на ЧМ-2022 с заслугами «Зенита»
Время Месси
Самую широкую улицу мира залили счастьем. Репортаж из столицы Аргентины о финале ЧМ
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
15Церемония награждения после финала ЧМ
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
13У хорватов бронза! Команда Далича победила в матче за третье место
16Карьера Месси в сборной Аргентины
13Нас ждет повтор матча с ЧМ-2018. Франция вышла в финал
19Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ
14На ЧМ состоялся матч легенд футбола
19Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
16Подвиг по расписанию. Сборная Марокко выбила Португалию
22Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
«ВКонтакте» и «Одноклассники» назвали самых обсуждаемых футболистов на чемпионате мира
Символическая сборная ЧМ-2022: Мбаппе, Мартинес, Амрабат и другие герои турнира. Версия «СЭ»
«Ни один режиссер фильма не смог бы придумать этот матч»: Семин — о финале ЧМ-2022
Василий Уткин объяснил, почему финал ЧМ-2022 признаётся лучшим в истории
«Дешам ошибся с выбором плана на игру». Бубнов — о финале ЧМ-2022
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Чем запомнился ЧМ за пределами поля. От Мисс Хорватия до скинутого кота
Стали известны претенденты на награду за самый красивый гол ЧМ-2022
«Мы еще вернемся». Килиан Мбаппе — после поражения в финале ЧМ
Англия получила приз фэйр-плей ЧМ-2022. У команды всего 1 желтая в 5 матчах — у Магуайра
Футбол победил политику. Спасибо за такой чемпионат мира, Катар!
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь