«Это лучший футбол в истории игры. И лучшая игра в истории футбола»: Казанский — о финале ЧМ-2022

— Если попрошу описать финал ЧМ-2022 одним словом — какое подберете?

— Из цензурных? Величайший! Это лучший футбол в истории игры. И лучшая игра в истории футбола.

— Ай да формулировка.

— На мой взгляд, ничего ярче не было вообще — ни в одном турнире! Да, случались эпические камбэки в финалах Лиги чемпионов. Например, Барселона-1999, где потряс «Манчестер Юнайтед», или Стамбул-2005, когда феерил «Ливерпуль». Но все это меркнет по сравнению с тем, что сейчас выдали Аргентина и Франция, Месси и Мбаппе. Матч вместил столько драм и невероятных сюжетных поворотов, что не укладывается в голове!

— Хотя еще в середине второго тайма не было ощущения, что нас ждет нечто эпохальное.

— Так в этом и прелесть игры! Где за минуту может перевернуться абсолютно все! Турнир в Катаре подарил три матча, благодаря которым футбол выходит за узкие рамки спортивного мероприятия и становится частью мировой культуры. Голландия — Аргентина, Хорватия — Бразилия и Аргентина — Франция — это что-то феноменальное! И по уровню мастерства, и по масштабу эмоций.

— Сыграли на одиннадцать — по десятибалльной шкале?

— Да! Мы привыкли, что шедевры — в картинных галереях, литературе, кинематографе. А в моем понимании воскресный финал — тоже шедевр! Думаю, все, кто смотрел матч, найдут в своей профессии отголоски того, что мы увидели на зеленом поле стадиона «Лусаил».